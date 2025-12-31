超多人不知道！「3食品」是隱藏咖啡因來源 專家示警：4族群快避雷

專家指出，奶茶的咖啡因含量可能比咖啡還高。示意圖／翻攝自Pixabay

奶茶中的咖啡因常常被低估！根據陸媒《環球網》報導，無論是紅茶、綠茶、烏龍茶都含有咖啡因，這些咖啡因主要是來自茶葉，含量因茶葉品種、沖泡時間、茶湯濃度而產生波動。目前市面上很多奶茶品牌為了追求口感，都會使用「茶葉泡茶」取代「茶粉」，製作過程中還可能會加入多份茶葉，導致咖啡因含量增加，甚至可能讓奶茶的咖啡因含量超越咖啡。

《環球網》報導指出，以中國某茶飲品牌為例，中杯茶飲官方介紹咖啡因含量在90毫克至160毫克之間。其中用紅茶做茶底的飲料（如奶茶），咖啡因含量較高，就連即使是消費者以為不含咖啡因的水果茶，也含有100毫克的咖啡因。另外，一杯拿鐵的非因含量約100毫克、美式咖啡150毫克。這也是消費者在飲用茶飲後，「一整晚都睡不著」的主因。

事實上，中國食品安全風險評估中心曾指出，對中國消費者來說，茶、茶類飲料是膳食咖啡因的主要來源；成年消費者攝取咖啡因的來源排名依序為茶葉、茶飲、奶茶、咖啡，茶葉對攝入咖啡因的貢獻率達74.8%遠，遠高其他類別的食品；未成年人攝取咖啡因來源的排名依次為奶茶、茶飲、茶葉以及巧克力。

另外，報導指出，除了茶飲、咖啡因外，有「3類食品」也是攝取咖啡因的來源：

巧克力：咖啡因含量跟可可濃度成正比，可可含量70%以上的黑巧克力，每100克咖啡因含量約在80毫克至120毫克間，口感月苦的黑巧克力咖啡因含量可能越高。另外，牛奶巧克力因為參加奶粉、糖分稀釋可可濃度，咖啡因含量可能有所降低，每100克僅含咖啡因20毫克至50毫克。

碳酸飲料：一小罐330毫升的可樂咖啡因含量在30毫克至40毫克間，長期飲用攝取的咖啡因不容小覷。另外，包含能量飲料在內的功能性飲品，也可能含有咖啡因。

抹茶：數據顯示美克抹茶粉可能含有32毫克的咖啡因，一份抹茶飲品、冰淇淋或是甜品，咖啡因含量少則幾十毫克、多則數百毫克，可能比奶茶、咖啡都來得多。

專家建議，健康成人的咖啡因安全攝取量為每天400毫克，18歲以下未成年人的咖啡因安全攝取量約為175毫克，不過孕婦、哺乳期女性、腸胃道疾病患者、高血壓及心律不整患者，不建議飲用咖啡，恐會造成胎兒或是自身不適，建議對咖啡因敏感的人，過下午以後就不建議飲用、食用含有咖啡因的飲料或食品，避免影響睡眠。



