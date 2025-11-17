超多人做錯！魚肉不拆包裝就冷凍 專家教1步驟保鮮不變味

生活中心／王文承報導

隨著物價上漲與生活成本增加，許多人為了省錢，會趁促銷一次大量購買肉類、魚類並冷凍保存。但專家提醒，許多家庭將食材直接放入冷凍庫，不拆開原包裝，這種做法不僅不衛生，還容易讓食物快速變質。

根據日媒《RSK山陽放送》報導，岡山市聖心女子大學食品營養學教授小林謙一指出，許多人誤以為冷凍庫是「魔法盒子」，其實食材仍會劣化。依食品安全原則，肉類與魚類最好在一個月內食用完畢。

小林教授說，超市購買的魚肉，托盤底部常殘留血水與汁液，含有蛋白質與細菌，若直接冷凍，容易產生異味，也可能成為細菌滋生的溫床。正確的冷凍步驟應先用廚房紙巾將表面多餘水分擦乾，再將食材分量分裝，用保鮮膜緊密包好，防止空氣進入導致氧化，最後放入密封袋並擠出空氣，再放進冷凍庫。

若有金屬托盤，可將包好的食材放在上面冷凍，利用金屬的導熱效果快速冷凍，維持新鮮度。蔬菜幾乎都可以冷凍，但像高麗菜、萵苣、豆芽等水分多的蔬菜，解凍後容易出水、口感變差，建議先汆燙或切段，再冷凍，適合用於炒菜或火鍋。

小林教授提醒，冷凍只是延緩腐敗，並非永久保存。若包裝鬆散或冷凍過久，即便表面看起來沒壞，食材仍可能流失風味。因此，冷凍前務必去掉受損部分、保持乾燥，才能確保食材安全又美味。

