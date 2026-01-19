超多人唸錯！蛋撻之亂意外揭讀音不是「ㄊㄚˇ」

生活中心／尤乃妍報導



前幾日知名速食店肯德基突然公布明星商品「蛋撻」即將走入歷史，許多網友手刀衝進肯德基購買只為做最後告別。沒想到，消息公布隔天，肯德基再次拋出震撼彈，澄清商品只是從「原味蛋撻」升級成「原味蛋撻－超極酥」，並未下架，遭到網友撻伐。不過，卻也有人歪樓提到，其實「蛋撻」不念「ㄊㄚˇ」。









速食店「蛋撻風波」延燒！網歪樓挖正確讀音其實不唸三聲「ㄊㄚˇ」

在宣布「原味蛋撻」即將走入歷史隔天，肯德基便發聲明澄清只是「產品升級」。 (圖／翻攝自Threads@kfctaiwan）

前幾日肯德基突於社群震撼發文宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購。但就在消息公布隔天，肯德基再次發文，宣布「原味蛋撻」將升級成「原味蛋撻－超極酥」，產品並未完全停售，引發網友反感。許多人在評論中憤怒表示「超爛的行銷手法」、「這種行銷方式真的不ok」、「哏真的很爛，不用再玩了」。

速食店「蛋撻風波」延燒！網歪樓挖正確讀音其實不唸三聲「ㄊㄚˇ」

網友挖出教育部《國語辭典簡編本》中的「撻」標準讀音為四聲「ㄊㄚˋ」，許多人才驚覺原來這麼多年唸的都是錯的。 (圖／教育部《國語辭典簡編本》）

不過，這場「蛋撻之亂」還意外歪樓到讀音考據。有網友翻出教育部《國語辭典簡編本》中的「蛋撻」標準讀音，才發現許多人長年都念錯了。大家習慣把「撻」唸作三聲「ㄊㄚˇ」，但正確其實是四聲「ㄊㄚˋ」（tà），字義含有「以棍棒拍打」之意，也可引申為「勇武」。至於寫法上，肯德基官方商品用字為「蛋撻」，但日常生活中仍常見不少店家寫作「蛋塔」。過去就有網友解釋，「蛋撻」是港澳較常見的標準寫法，源於粵語語境，也呼應其由葡萄牙傳入的「葡式蛋撻」背景；而台灣因較早接觸到英式 egg tart ，便更常以「塔」字對應。不過兩者在使用上多被視為同義詞，概念相通，就像「滷肉飯」與「魯肉飯」一樣，更多是習慣差異。

