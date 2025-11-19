超多人這樣配！「紅茶+花生吐司」致癌？專家闢謠：確認一事就OK

「紅茶+花生吐司」致癌？專家闢謠「只要花生本身沒發霉、沒黃麴毒素，就無須擔心」。示意圖／取自photoAC

「最不適合配花生的飲料是什麼？答案是紅茶」，有醫師表示，因為紅茶中含有「茶黃素（Theafulvins）」，可能會增強「黃麴毒素」的致突變性，許多人紛紛擔心「喝紅茶不能配花生吐司」。對此，專家闢謠該研究仍是初步實驗，只要把握「一要點」，就能避免此疑慮。

「安姆氏測試」偽陽性率高 結果不能直接推論到人體

《MyGoPen》報導指出，林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海表示，網路流傳的說法引用了一篇刊登在國際期刊Oxford Academic所屬《Mutagenesis（誘變）》期刊的研究，該研究於2003年發表，探討「紅茶中的茶黃素在Ames測試中對黃麴毒素B的影響」，不過，這項研究是利用「安姆氏測試」進行的體外實驗，使用的是「鼠肝臟細胞萃取物」，因此結果不能直接推論到人體。

顏宗海強調，這類實驗只是用來初步檢驗物質是否具有基因毒性？是否可能造成突變？屬於「非常基礎」的體外測試。而「安姆氏測試」本身有較高的偽陽性率。例如常用於救治心肌梗塞的藥物「硝化甘油」，在安姆氏測試中也會呈現陽性，但它在醫療上已安全使用多年。顏宗海提到這個例子，目的不是否定安姆氏測試，而是提醒民眾，每種實驗都有其限制，解讀時需要更多角度思考。

有醫師表示，紅茶中含有「茶黃素（Theafulvins）」，會增強「黃麴毒素」的致突變性。示意圖／取自pixabay

致癌性參考IARC即可 切勿聽信網路謠言

針對大家最關心的「致癌性」，顏宗海表示，應以世界衛生組織旗下「國際癌症研究機構（IARC）」的分類為準，一級代表「確定對人類致癌」；二級則是動物實驗顯示有風險，但尚未在人類身上證實，其中又分成證據較強的2A與證據較弱的2B；第三級表示無法分類；第四級則是不具致癌性。

顏宗海認為，多數研究雖具參考價值，但仍屬初步，非專業者不易理解細節，只要把IARC的分類記住，就較不容易被網路謠言誤導，若未來科學證據改變，IARC也會進行調整。

紅茶+花生吐司OK嗎？顏宗海表示，只要花生沒問題，怎麼搭都可。示意圖／取自pixabay

到底喝「紅茶」可以配「花生吐司」嗎？

「紅茶+花生吐司OK嗎？」顏宗海說，研究提到的情況，是在花生已經發霉、含有黃麴毒素的前提下，紅茶中的茶黃素可能會增加毒素的突變性，但只要花生或花生製品本身沒有發霉、沒有黃麴毒素，就不需要擔心，簡單來說：花生沒問題，怎麼搭配都沒問題。他也再次提醒，不只是花生，任何食物只要發霉，都不該食用，從這個觀念出發，就能避免不必要的疑慮。



