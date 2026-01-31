超多人遇過！日連鎖飯店揭「最懊惱忘帶物」 一票苦主秒點頭：心真的痛

（示意圖／photoAC）

日本連鎖飯店品牌「Super Hotel（超級飯店）」在全國擁有177家分店，近年積極經營官方社群平台，分享旅客入住期間常見的趣事與實用資訊，屢屢引發網友共鳴。近日，官方社群一則以「令人懊惱的忘記帶走物品」為主題的貼文，再度掀起熱議。

綜合日媒報導，貼文內容聚焦不少旅客都有過的共同經驗，例如把食物或飲料放進飯店房間的小冰箱後，卻在退房時忘得一乾二淨。影片情境描述，旅客因為要入住飯店，特地在便利商店開心挑選隔天早餐的優格，入住後將優格放進冰箱保存，卻在隔天早上匆忙整理行李、趕著退房時，完全忘了冰箱裡的存在，直到走出飯店後才猛然想起，只能懊惱不已。

該貼文迅速引發共鳴，截至今天（31日）已累積超過3500個讚。留言區中，不少網友紛紛分享自身經驗，有人直呼「前幾天才剛發生過」，也有人笑說「如果是水果沙拉優格，心真的會痛更久」，還有人提到為了隔天準備的飲料，最後全都留在飯店冰箱裡，讓人哭笑不得。

Super Hotel表示，客房內的小型冰箱本是為了方便旅客保存食物與飲品，但也因此成了最容易被遺忘的角落。透過這類貼近生活的內容，希望在帶來幽默共鳴的同時，也提醒旅客在退房前多檢查一次房間。

