超多人都中！天冷吃火鍋「7習慣超傷腎」湯底煮超過30分鐘最好別喝

又到了降溫吃火鍋的好時機，但吃火鍋背後潛藏的腎臟危機卻常被忽視，腎臟科醫師洪永祥過去就曾撰文提醒，許多人冬天越吃越補，但錯誤飲食習慣反而讓腎臟負荷飆高，長期恐造成腎功能受損，他也點名「七大火鍋傷腎地雷」，呼籲民眾提高警覺。

天冷吃火鍋，有7大習慣是傷腎地雷。（圖／資料照）

一、麻辣鍋熱量、含鈉量雙冠軍

洪永祥指出，麻辣鍋底結合高湯、辣椒、中藥材、沙茶、奶油、咖哩粉、豆瓣醬等高脂調味料，熱量高達800大卡、等同三碗白飯，兩碗湯含鈉量更高達4942毫克，是各類鍋底之冠，高鈉、高飽和脂肪與加工香料全都直攻腎臟負擔，被他列為傷腎第一名的鍋底。

二、濃郁沾醬狂加超過一次

火鍋本身已是高油、高熱量餐，一旦再狂沾沙茶、胡麻、豆乳、沙拉醬等濃稠醬料，更讓腎臟負擔加倍。醫師建議原則是「越稀越好」，薄醬油、白醋、烏醋、安全度更高；蔥花、蒜末、香菜等天然辛香料較不傷腎。

三、吃到飽拚回本 熱量飆上近4000大卡

台灣吃到飽盛行，許多人以「吃回本」為目標，狂吃和牛、牛五花、蝦蟹與甜點。一餐熱量可高達3900大卡，相當於14碗飯，鈉攝取量更可飆破6600毫克。醫師提醒，高油鹽加高普林，隔天痛風發作都不意外。

四、鍋底煮超過30分鐘就超毒 亞硝酸鹽飆10倍

火鍋從開始煮後30分鐘，湯底內的鈉、磷酸鹽、硝酸鹽等就會逐漸濃縮。煮超過90分鐘，亞硝酸鹽濃度更可能飆升10倍。過量恐引發急性缺氧、呼吸困難，並在腸道轉化為致癌物亞硝胺。醫師強調「越晚的湯越不能喝」，邊喝酒邊喝湯更是傷肝又傷腎。

五、生熟食餐具沒分

多人共鍋若生熟食未分，或私用筷子直接伸入火鍋，不但增加細菌、病毒污染風險，更可能引發腸胃炎。醫師指出，腸胃炎除了傷腸胃，還會破壞電解質平衡，造成腎臟額外負荷。

六、王子麵＋冰淇淋「儀式感」腎臟、血管雙重打擊

許多人習慣最後來一份麵及冰淇淋，但王子麵與冬粉屬高吸湯食材，等同把長時間濃縮的「火鍋毒湯」全吸進肚裡，再加上冰品與高熱量，對腎臟與血管都是雙重打擊。

七、湯底打包回家續煮更危險

有人認為湯底不要浪費會打包回家再煮一餐，但醫師警告，火鍋湯煮越久越不能喝，再度加熱只會讓細菌滋生與化學物質濃度飆升，等於把整鍋高危料理帶回家吃。

洪永祥提醒，天氣再冷也別無限放縱，錯誤的火鍋飲食習慣長期下來恐讓腎臟提早老化，甚至三顆腎都不夠用。民眾應減少高鈉、高油、高時間火鍋吃法，才能吃得暖身又不傷身。

