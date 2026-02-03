超多人都愛吃！草莓、黑胡椒農藥殘留 中餐具也出事

食藥署公告最新不合格食品。（示意圖／非不合格草莓／翻攝自pexels）





食品藥物管理署今（3）日公布最新邊境查驗不合格名單，草莓、黑胡椒以及進口食器都驗出不合格，將進行退回或銷毀作業，並針對不合格業者，實施相對應查驗措施，確保民眾食品安全。

根據食藥署公布名單，日本出口的127公斤鮮草莓被檢出殘留農藥「芬普蟎」0.8 ppm，已超過農藥殘留容許量標準，違反食品安全衛生管理法相關規定，該批產品已依規定辦理退運或銷毀。

草莓驗出農藥殘留。（圖／食藥署）

此外，越南出口的20公噸黑胡椒粒，則被檢出非法定著色劑「蘇丹色素四號」。食藥署說明，蘇丹色素屬於不得使用之物質，已違反食品安全衛生管理法規定，該批黑胡椒粒已全數銷毀，未流入國內市場。

食藥署公布，今日邊境查驗中，另有兩批自中國輸入的食品容器具不合格。第一批為京喜企業有限公司報驗的中國製餐盒，檢出螢光增白劑，依「食品器具容器包裝衛生標準」規定，螢光增白劑屬不得檢出物質；第二批則是何啟股份有限公司報驗的中國製紙袋，經以4%醋酸、60度C放置30分鐘進行溶出試驗後，檢出蒸發殘渣40 ppm，超過紙類與食品直接接觸面適用之塑膠類標準上限30 ppm。

食藥署表示，針對京喜企業有限公司及何啟股份有限公司，已在邊境採取加強抽批查驗措施，抽驗比率提高至20%至50%，以確保相關產品符合規定，並持續強化邊境管理，守護國內食品與用餐安全。

