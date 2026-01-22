超多人LINE被盜！官方揭「1操作」害帳號消失 最新詐騙手法曝光

近日有許多LINE用戶帳號遭到盜用，官方提醒「簡訊驗證碼」不要提供給他人。示意圖／翻攝自LINE官網

小心詐騙！LINE近日發布公告指出，有許多用戶回報帳號遭到盜用，原因是詐騙業者以限時福利為誘因，請用戶綁定Apple、Google帳號，還要求用戶提供簡訊認證碼，結果帳號就遭到盜用。LINE提醒，LINE的認證碼只有換機才會需要用，如果別人要求提供，就一定是詐騙。

LINE日前在官方部落格發布公告，指出團隊收到許多用戶回報，說帳號遭到盜用，查看原因發現，竟是有新形態的詐騙手法。LINE指出，有詐騙業者以「免費好康、限時福利」為誘因，要求用戶綁定LINE到一組指定的Apple或是Google帳號，甚至還要求用戶提供「簡訊認證碼」，以及回傳LINE的設定畫面來確認，如果真的按照指令執行，帳號恐怕會被對方直接盜用。

LINE提醒，LINE可以額外綁定Apple、Google帳號，是為了在LINE出現問題時，比較有機會找回原帳號，包含好友名單、聊天紀錄等資料，但前提是綁定的帳號必須是自己的，若綁定在別人的帳號，恐怕會導致LINE遭盜用。另外，每一組電話、電子郵件、Apple或Google帳號，都只能綁定在一個LINE帳號上；如果重複綁定，例如同一個電話綁在2個LINE帳號上，是不行的，帳號會被覆蓋進而失效

LINE進一步表示，認證碼只有自己換機才會需要用到，「有人要你給，就是詐騙」。LINE指出，如果用戶的帳號遭到盜用，可能會被詐團拿去行騙，因此LINE也在簡訊認證碼上加上了「慎防詐騙」的提醒字樣；如果用戶對訊息有任何疑問，記得先向官方管道查證。



