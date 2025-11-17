超多台人都踩雷！女星揭日本「4大隱藏潛規則」 不注意恐惹怒當地人

生活中心／王文承報導

阿部瑪利亞提醒，台灣旅客赴日旅遊時，有些「潛規則」務必要注意，其中最容易犯的就是在供應主食的店家「共食」。（圖／翻攝自臉書）

近來國旅價格節節攀升，不少民眾乾脆改往國外旅遊，其中日本更是台灣旅客的熱門首選。然而，各國文化習慣大不相同，若不了解當地默契恐不小心踩雷，造成不必要的誤會。在台灣發展的日籍藝人阿部瑪利亞近日就特別提醒，台灣旅客赴日旅遊時，有些「潛規則」務必要注意，其中最容易犯的就是在供應主食的店家「共食」，在日本通常會被視為不尊重店家，容易引起側目。

超多台人都踩雷 女星揭日本4大潛規則



阿部瑪利亞在YouTube上分享多項旅日必知小常識。她指出，交通部分，搭電車或巴士時，尤其是尖峰時段，後背包最好改成揹在胸前，以免撞到周遭乘客；若搭新幹線想調整椅背，也務必先提醒後方乘客，並慢慢後倒，以避免突然動作引發爭議。她也補充，日本計程車多為自動門或由司機開關，乘客不應自行拉門，車內也要避免大聲聊天。

廣告 廣告

談到餐廳禮儀，她表示許多店家會提供「お通し」（桌前小菜），象徵客人正式入座開始用餐，因此不宜頻繁起身離席。此外，有些提供主食的餐廳對「共食」較敏感，認為一份餐點多人分食不太體面，旅客要特別留意。另一點是，日本人非常重視氣味，在狹窄室內空間不建議噴濃烈香水；結帳時也應將現金放在店家準備的托盤上，而非直接遞給店員，以維持禮貌與距離感。

住宿與泡湯規範方面，阿部提醒，前往溫泉前一定要先淋浴清潔，且浴巾、泳衣都不能帶入公共浴池；結束後離開浴場前，也要把身體擦乾再回更衣區。有些溫泉會禁止刺青旅客入場，建議事前查詢規定。另外，進入鋪有榻榻米的房間時絕對不能穿拖鞋，因為拖鞋底部容易弄髒榻榻米，飯店通常也會特別提醒。

日常禮節部分，阿部瑪利亞也提到，日本各地規範有所不同，例如東京等關東地區搭手扶梯多站左側，而關西地區則習慣站右側；部分地區甚至禁止在手扶梯上行走。她也提醒，進入電梯這類密閉空間時最好避免交談，保持安靜較符合日本禮儀。此外，雨天在人行道上撐傘行走時，若遇到狹窄路段，適度把雨傘收小、讓出空間，也是日本非常重視的互相尊重。

更多三立新聞網報導

比漢尼拔更狠！男在停屍間生吃屍體 出獄後出版書籍曝「口感像這動物」

國中生點1炸物！他驚呆「油量爆表」什麼人在吃？一票人打臉：根本寶藏

廚房救星！她激推全聯「1款紙巾」厚實又吸油 一票婆媽使用就上癮

懶人吃橘子新招！他教1招快速取果肉 一票人因1關鍵搖頭：寧可慢慢剝

