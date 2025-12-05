超多學生用！年輕人愛上「掀蓋式手機殼」曝優點 網笑翻：流行是個循環

生活中心／黃韻璇報導

智慧型手機是現代生活不可或缺的，許多人習慣將手機裝上「手機殼」，然而手機殼樣式百百種，除了美觀之外也有防摔等功能，近日就有學生PO文透露，班上開始流行「掀蓋式手機殼」，這樣過去被認為是長輩才會用的款式，讓網友直呼「流行果然是個循環」。

一名專科學生近日在Threads上PO文透露，「我們班最近開始流行掀蓋手機殼」，只見一群年輕學生的手機紛紛裝上掀蓋式手機殼，掀蓋內層還有一排放卡片的夾層，將手機殼立起來能當手機支架用。

掀蓋式手機殼。（圖／資料照）

然而這種款式過去幾乎都是長輩們在使用，如今又流行回來，網友們紛紛表示，「文藝復興的週期怎麼越來越短了」、「這真的只有學生拿才有好笑的感覺！因為如果是社會人士拿的話，真的就是會顯老」、「那種手機殼好像是10年前在流行的…怎麼可以越活越遠古」、「流行是一個循環」、「復古會循環，我最近也在看掀蓋的手機殼」，甚至有許多年輕人已經跟上流行直呼「我室友也中毒了」、「同好」、「已跟上流行」。

也有人細數掀蓋式手機殼的優點，大讚「必須說裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」、「可以當手機支架、旁邊可以隨身放學生證悠遊卡提款卡、或者是店家的名片，就不用特地還要在包包裏面翻卡夾」、「其實很多以前的東西醜了點但最實用」。

