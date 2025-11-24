超多家航空公司宣布！這款耳機嚴禁託運 只能隨身攜帶 別搞錯了

為了確保飛行安全，除了大家熟知的行動電源不能託運外，現在有許多航空公司規定藍芽耳機也不能行李託運，只能隨身攜帶。

藍牙耳機禁止託運

長榮、立榮、華航、華信、虎航等航空公司，目前都已經明文規定，藍牙耳機內建鋰電池，基於安全考量，一律禁止放入託運行李中。而星宇航空雖然未特別點名藍牙耳機，但也強調所有電池規格必須符合民航局規範，因此同樣建議旅客隨身攜帶。

民航局鋰電池規定：注意瓦特小時數限制

根據民航局針對鋰電池的規範，若電容量小於100瓦特／小時（Wh），旅客可以隨身攜帶上機。若是電容量介於100 Wh～160 Wh之間的鋰電池，則需要事先獲得航空公司同意，且最多只能攜帶兩件。

廣告 廣告

看更多：台灣終於能用了！Apple耳機變身簡易助聽器、手錶可監測睡眠呼吸中止



助聽器是否受限？專家建議隨身帶最保險

此外，也有民眾擔心，長輩使用的助聽器，若為充電式且內含鋰電池，是否也適用於禁託運的規定？雖然各大航空公司目前沒有明確點名助聽器，但只要是含有鋰電池的產品，就必須遵守相關規定。

專家建議，為求安全起見，充電式助聽器仍應比照其他含鋰電池電子產品，放置於隨身行李中，避免託運。

看更多：55歲女業務耳中風 1治療4周恢復聽力 耳朵突然聽不見是「中風」嗎？

日韓規定更嚴格！無線加熱產品「完全禁止」

除了常見的行動電源和藍牙耳機，出國常攜帶的電器也可能成為禁運清單上的項目。尤其需要注意的是，韓國機場特別公告，無法拆卸電池的美髮器，如捲髮棒、離子夾等，不能託運也不能隨身攜帶，日本也一樣。

其他常見含鋰電池的電器產品，像是小電扇等，在整理行李時一定要多加注意，若沒有仔細檢查，旅客抵達機場時，恐因違規物品耽誤安檢流程，額外花費時間處理。

看更多：Apple Watch新功能「睡眠呼吸中止警示」有用嗎？專家揭示真相



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

更多健康2.0報導

冰箱好臭放咖啡渣也沒用，譚敦慈說放錯了！陳映如傳絕招防血水、食物中毒

哈佛菁英校園的驚悚內幕！揭開名校「同儕壓力」與高段位心理操控術

潘慧如1家人病痛纏身！16歲安樂死解脫 她後悔沒做這件事



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章