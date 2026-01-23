超夢幻！合歡山冰霰地毯厚鋪10公分 遊客手巧堆「紅披風雪熊」萌翻

合歡山雖然沒下雪，但從昨晚7時就開始下冰霰，大地被染上10公分厚的冰霜，吸引大批遊客上山，還有遊客堆紅披風的「雪熊」，相當可愛。 圖：林保署南投分署／提供

[Newtalk新聞] 受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，合歡山雖然沒下雪，但從昨晚7時就開始下冰霰，大地被染上10公分厚的冰霜，吸引大批遊客上山，還有遊客堆紅披風的「雪熊」，相當可愛。公路局指出，合歡山聯外道路，台14甲線武嶺停車場至小風口路段，局部路面結冰未融，上午7時起須加掛雪鍊才能通行。

合歡山昨晚7時左右開始下冰霰，經一夜的累積，今天一早昆陽、武嶺、松雪樓等地，即呈現雪白的冰雪世界，其中武嶺累積冰霜約10公分厚。這也吸引不少遊客上山欣賞銀白色的夢幻美景，還有遊客堆紅披風的「雪熊」，相當可愛。

對此，公路局指出，台14甲線雙向31.4K至36K武嶺停車場至小風口路段，上午7時起，因局部路面仍結冰限加掛雪鏈通行。另外，考量武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

合歡山昨晚7時左右開始下冰霰，經一夜的累積，武嶺累積冰霜約10公分厚。 圖：翻攝自臉書

合歡山昨晚7時左右開始下冰霰，經一夜的累積，今天一早昆陽、武嶺、松雪樓等地，即呈現雪白的冰雪世界。 圖：林保署南投分署／提供