超大冷高壓蓋滿西伯利亞！鄭明典坦言「文獻才見過」揭實際影響

鄭明典指出，目前正往蒙古移動的冷高壓很強，幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，坦言這麼大的高壓只在文獻看過。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 下週將迎來新的強烈冷空氣。前中央氣象局長鄭明典指出，目前正往蒙古移動的冷高壓很強，幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，坦言這麼大的高壓只在文獻看過，這也掀起網友熱議，猜測接下來可能會有「霸王寒流」報到。不過鄭明典分析情況認為，這波冷高壓日韓影響較大，台灣只是被掃到邊。

昨日鄭明典PO出海平面氣壓圖，從圖中可以看到北邊極區冷高紮範圍超廣，幾乎涵蓋整個西伯利亞地區。鄭明典解釋，這個高壓範圍幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，絕對可以稱做「西伯利亞高壓」，以前在文獻上見過，但實作上應該是第一次看到，這麼極端的高壓。

這也讓很多網友議論紛紛，猜測接下來可能會有「霸王寒流」報到。不過鄭明典今日指出，確實正往蒙古移動的冷高壓很強、很冷，是冬季需要注意的天氣系統，但是在預報圖中並沒有低壓在日本海附近發展，主低壓偏在日本東方外海，因此少了低壓西側的北風推送，這次冷空氣傾向於偏北出海，影響的是韓國和日本，台灣只是被「掃到邊」。

另外，受到反聖嬰現象的影響，菲律賓東方是個大低壓區，低壓區有利部分北風南下，但是卻不利潮濕空氣北上，因此這波冷高壓影響還是相對的偏乾，日、韓方面下雪量不致太極端，台灣這邊雨量應該也相對有限。

鄭明典指出，預報圖中並沒有低壓在日本海附近發展，主低壓偏在日本東方外海，因此少了低壓西側的北風推送，這次冷空氣傾向於偏北出海，影響的是韓國和日本，台灣只是被「掃到邊」。 圖：取自鄭明典臉書

鄭明典PO出海平面氣壓圖，從圖中可以看到北邊極區冷高紮範圍超廣，幾乎涵蓋整個西伯利亞地區。 圖：取自鄭明典臉書