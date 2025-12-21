超大咖天后公公驟逝！婚禮決定無限期延期 曾因疫情一度取消舉行

記者鄭尹翔／馬來西亞報導

大馬療癒系歌手鍾潔希睽違十年，於 12 月 20 日晚間在馬來西亞吉隆坡 Mega Star Arena 舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，以橫跨華語、馬來語、英語、日語與粵語五種語言的曲目，搭配唱跳舞曲與多變舞台造型，展現全方位實力，演唱會氣氛熱烈。然而在演出後受訪時，鍾潔希也罕見談及私人情感，透露因公公兩年前驟逝，原本因疫情延期的婚禮再度無限期延後。

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

鍾潔希睽違十年重返家鄉馬來西亞開唱。（圖／星音符製作 提供）

鍾潔希表示，與老公結婚已 20 年，夫妻感情始終甜蜜，老公不僅包容她的演藝工作，更形影不離貼心照顧，甚至特地拜師學按摩替她舒緩疲勞。但談到婚禮，她語氣轉為低沉，坦言公公過世後，婆婆至今仍未走出傷痛，讓她與老公決定將婚宴暫時擱置，「婚禮辦不辦不重要，家人的心能夠慢慢好起來才是最重要的事」。

廣告 廣告

即便如此，鍾潔希也感性分享，演唱會前婆婆仍特地給她鼓勵，要她不要緊張、不要哭，成為她站上舞台的重要力量來源。她將這份支持轉化為音樂能量，用歌聲回饋一路陪伴的粉絲。

此次演唱會中，鍾潔希以四套造型驚豔全場，包括象徵力量與勇氣的「鑽石傳奇女戰士」、融合馬來文化、鑲滿兩萬顆水晶的「雪花女神」、以 1000 朵花打造、象徵重生與療癒的「夢幻花仙子」，以及火紅熱情、機關巧妙的「赤焰公主」，展現她對舞台的極致用心。

除了歌唱表現，她更驚喜秀出琴藝，同時彈奏鋼琴、電子琴、電子風琴與鍵盤，並以吉他彈唱〈橄欖樹〉、〈浪子心聲〉等經典歌曲，帶領粉絲穿越回憶時光。鍾潔希也表示，未來將持續用音樂陪伴更多人，在療癒他人的同時，也慢慢修復自己與家人的心。

更多三立新聞網報導

李玟真正死因非輕生？疑慘遭外傭飲料下毒 嘔吐物嗆入肺部導致窒息

陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像

蕭亞軒真的回來了！唱跨年演唱會陪粉絲 官宣時間地點

大批警力持長槍戒備小巨蛋！宇宙人開唱繃緊神經 維安升級確保粉絲安全

