超大咖天王流落日本街頭！犯了嚴重錯誤導致 靠賢妻獻計挽回局面

記者鄭尹翔／台北報導

藝人王仁甫和老婆季芹一家三口出遊日本，訂錯飯店導致流落街頭。（圖／翻攝自 YouTube 芹仁PlayWhat）

藝人王仁甫近日與老婆季芹、女兒一家三口前往日本旅遊，原本開心出遊，卻因訂錯飯店日期，加上正逢東京大連假，導致市區飯店全面客滿，一家人深夜拖著行李流落日本街頭，驚險又狼狽的經歷引發熱議。

季芹透露，發現飯店訂錯時間後，全家立刻分工找住宿，「手指狂滑、心臟狂跳」，從新宿、上野、銀座一路查到原宿、涉谷，但不是完全沒房，就是房價高得嚇人，「一晚將近台幣4萬起跳，甚至看到10幾萬的，真的不敢相信。」

當晚不僅飯店難求，就連車站附近的寄物櫃也全數客滿，一家人拖著行李站在東京街頭，讓季芹忍不住崩潰直呼：「難道我們要帶著女兒露宿新宿公園了嗎？」她也形容這趟旅程是「史上最ㄎㄧㄤ的一次」。

所幸在緊急時刻，季芹冷靜找到一間可泡湯、按摩，還能休息過夜的三溫暖，讓一家人終於有地方落腳，避免在異地刻苦過夜。事後回想這段驚魂夜，王仁甫也被老婆笑虧「直接封神」，成為這趟日本行最難忘、也最戲劇化的一段回憶。

