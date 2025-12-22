超大咖天王罕見素顏坐觀眾席被拍 墨鏡一摘網嚇瘋：這不是本人

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本大咖天王YOSHIKI除了是傳奇音樂人之外，同時也是搖滾天團「X JAPAN」的團長，不過他平常出席活動時都會戴上墨鏡跟化妝，沒想到這回被拍到素顏現蹤滑冰比賽現場，讓一票網友全嚇壞。

近日，YOSHIKI現身「日本花式滑冰錦標賽」觀戰，替一名採用其創作歌曲的17歲選手島田麻央加油，令人詫異的是，當鏡頭捕捉到YOSHIKI時，他罕見地露出素顏，也沒有戴上墨鏡，導致習慣他平常狀態的網友一時認不出來，嚇得直呼：「這不是YOSHIKI」。

廣告 廣告

後續，YOSHIKI與島田麻央合照時，才又帶回招牌墨鏡，且對於島田麻央的表現給予肯定，而這次YOSHIKI露出「廬山真面目」意外掀起大家討論，有網友還表示「鼻子好像變大了」，甚至認為YOSHIKI從單眼皮變成雙眼皮。

X JAPAN團長YOSHIKI都是以濃妝示人。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）

更多三立新聞網報導

0偽裝蹲地替民眾街拍...一看竟是大咖男神 51歲近況被讚：老了也很帥

趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了

福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝

校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

