超大咖女團要來了？台北跨年晚會廣告暴雷被抓包 小編16字鬆口了

2025年末即將來臨，各縣市都舉辦跨年晚會，卡司部分除了邀請台灣歌手，有些縣市也會邀來韓團助陣，今年台北市跨年晚會已陸續公布卡司陣容，之前也預告過會有韓星，不料18日有眼尖網友發現，在投放的網路廣告中，意外提前暴雷KARA將參加台北跨年晚會演出。

KARA有大批粉絲。（圖／翻攝自X）

有網友發現台北市觀傳局的廣告中，跨年晚會舞台竟出現大咖韓女團KARA，過去KARA從未來台開唱，近年重組以5人姿態回歸的她們，上次發行團體歌曲是在2022年11月，而主打歌〈WHEN I MOVE〉當時更拿下音樂節目冠軍，成績更勝同期也回歸發新歌的少女時代。而台北市觀光傳播局的小編也到該篇貼文下留言16字：「有人找我 我來了⋯小編在義大利漂浮」，沒有否認也沒承認。

巧的是謝金燕17日在社群曝光去韓國與之前在「乘風2024」（浪姐5）節目中，建立好感情的KARA成員Nicole（鄭妮可）兩人合照，還秀出友情項鍊，謝金燕寫道「上次去大阪看妳！這次去首爾看妳！下次換妳來台北看我囉」，似乎埋下伏筆。對此北市觀傳局則回應，跨年完整卡司在19日記者會上正式公布。目前公布的卡司，則有蔡健雅、李千娜、韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等人。

