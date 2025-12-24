超大咖戲劇男神逛菜市場！藏身緊黏婆婆媽媽旁邊 竟然沒有人發現

記者鄭尹翔／台北報導

本土劇男神江宏恩近日現身傳統菜市場，周圍婆婆媽媽忙著搶購生鮮蔬果，卻完全沒發現身旁竟站著一位戲劇男神。江宏恩也不以為意，反而拿出手機自拍，開心在社群發文分享：「我超愛逛傳統市場的，看菜、看水果、看人、看熱鬧。」

江宏恩私下愛做料理。（圖／翻攝自江宏恩IG)

江宏恩透露，自己不只喜歡逛傳統市場，也常因為琳瑯滿目的食材而「眼花撩亂、三心二意」，原本只打算買幾樣，最後卻總是買超量。他笑說，假日最喜歡待在家裡廚房，一忙就是一整天，對料理充滿熱情。

其實江宏恩私下就是料理高手，過去還曾推出個人料理書，將自己的下廚心得與家常菜分享給粉絲。對他而言，做菜不只是興趣，更是一種紓壓方式。

值得一提的是，江宏恩與國際名廚江振誠是親兄弟，哥哥活躍於本土戲劇圈，弟弟則在餐飲界闖出一片天，曾於新加坡創立米其林星級餐廳「Restaurant ANDRÉ」，回台後也經營高端餐廳「RAW」，兄弟倆各自在不同領域發光發熱。

這回江宏恩低調現身傳統市場卻「沒人發現」，也讓不少網友笑稱他是「最接地氣的戲劇男神」，親民形象再度加分。

