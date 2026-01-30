超大咖歌手曬「實體川普金卡」！超狂申請資格曝光

國際中心／徐詩詠報導



美國總統川普近年來實施嚴格政策，旨在打擊非法移民，但同時也釋出新規，推出取代過往向投資美國企業的外國人發放綠卡的「EB-5」計畫。審核通過者將獲得一張印有川普頭像的金卡，並取得美國永久居留權。知名嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）近日就在社群平台上曬出此卡，但想要獲得該卡，也得付出不小的代價。









妮姬米娜秀出川普金卡。（圖／翻攝妮姬米娜X）

過去曾大肆批評川普移民政策、來自千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）的妮姬米娜，近期態度卻出現轉變，開始大力支持川普新政，包括「川普帳戶」在內的政策。該政策旨在為兒童提供享有稅收優惠的投資帳戶，提供2025年至2028年出生的新生兒每人1000美元（約新台幣3.1萬元）的起始基金，須滿18歲後才能提領，並可用於學費、創業或購屋等用途。

妮姬米娜與川普合影。（圖／翻攝妮姬米娜X）

妮姬米娜除了盛讚該政策外，更直言：「我可以說，我大概是總統的頭號粉絲！」隨後她也在社群平台上，大方秀出自己剛獲得的「川普金卡」。據了解，該卡申請資格為捐款100萬美元（約新台幣3100萬元），不含手續費，且須接受嚴格的背景調查，通過後才能取得該卡，並獲得美國永久居留權。





妮姬米娜稱自己是川普頭號粉絲。（圖／翻攝妮姬米娜X）

































