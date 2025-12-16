超大咖歌手驚喜現身婚禮！新娘哭到妝都花了 現場震驚畫面全被錄下

記者鄭尹翔／台北報導

歌手周湯豪（NICKTHEREAL）近日驚喜現身粉絲婚禮，親自獻唱人氣婚禮歌曲〈TIL THE END〉，讓現場新人與賓客又驚又喜，相關畫面在社群曝光後掀起熱烈討論。向來以高能量舞台著稱的他，這回以「真人版婚禮歌手」身分，完成粉絲人生中最重要的時刻。

周湯豪受邀唱婚禮。（圖／環球音樂提供）

當天婚禮進場時，現場原本播放專輯版〈TIL THE END〉，沒想到歌曲結束後音樂再度響起，周湯豪手持麥克風無預警現身，一邊走向新人一邊深情演唱，新娘當場感動落淚，賓客也驚呼連連，紛紛拿出手機捕捉這難得的畫面。

周湯豪事後分享，這是他第一次到婚禮現場為新人演唱，站在後台時其實相當緊張，但那是一種幸福又特別的感覺。他表示，當初創作〈TIL THE END〉時，腦海中就浮現婚禮畫面，如今親自走進粉絲的婚禮，彷彿完成了這首歌的使命，把祝福親手送到新人面前。

看到新娘在進場時忍不住落淚，也讓周湯豪深受感動。他坦言，即使不是自己結婚，仍能真切感受到人生重要時刻的重量，也更確信這首歌能成為陪伴新人走向未來的作品。他也笑說，很喜歡替別人送上祝福，未來若有歌迷結婚，「說不定我還會再出現」。〈TIL THE END〉收錄於周湯豪創作專輯《LOVE RAGE HOPE》，近期推出全新〈TIL THE END〉（Forever ver.），以更加浪漫的編曲氛圍，被歌迷公認為最適合婚禮進場的歌曲之一。周湯豪也將持續展開「REALIVE - DELUXE」巡演行程，為樂迷帶來更多現場能量。

