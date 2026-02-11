超大咖男星三次手術仍惡化！悲痛宣布退團 23年演藝生涯暫時劃句點
記者鄭尹翔／台北報導
西島隆弘聲帶症狀惡化，宣布退出AAA！出道23年的日本國民團體「AAA」成員西島隆弘（Nissy）今（11）日透過經紀公司發表聲明，證實因喉嚨狀況持續惡化，已進行第4次喉部手術，未來將以健康恢復為首要考量，正式脫離AAA，消息一出震撼大批粉絲。
經紀公司表示，西島隆弘近期完成第4次喉部手術，雖持續觀察術後恢復情況，但因過往多次手術累積影響，醫療團隊建議必須進行長期治療與療養。經過本人與相關團隊審慎討論後，為專心治療與調整未來活動方式，最終決定退出AAA，以保障身體健康。
事實上，西島隆弘近年喉嚨狀況頻傳。2024年1月他被診斷出聲帶炎，2025年在尚未完全康復的情況下仍舉辦大型演唱會，導致聲帶負擔加重、症狀惡化，之後陸續接受聲帶相關手術。如今再度動刀，也讓外界更加關注他的健康狀況。
對於長年支持的粉絲，西島隆弘也透過聲明表達感謝之意，強調未來將以恢復為最重要目標，並以個人步調規劃後續活動，希望大家耐心等待。他坦言這個決定並不容易，但為了能走得更長遠，必須先把身體照顧好。
「AAA」自2005年成立以來紅遍日本樂壇，西島隆弘身為主唱之一擁有極高人氣，近年亦以個人名義活躍。如今宣布退出AAA，象徵一個階段的結束，也讓粉絲不捨與震驚，紛紛留言祝福他早日康復，期待未來以更健康的姿態再度回歸舞台。
