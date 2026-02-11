超大咖男星開餐廳慘賠！店內免費搞笑求客上門 意外谷底翻身轉型成功

記者鄭尹翔／台北報導

港星「小龜」黃一山曾是周星馳電影中的御用綠葉。（圖／翻攝自黃一山微博）

61歲港星「小龜」黃一山曾是周星馳電影中的御用綠葉，參演《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等經典作品，憑鮮明配角形象走紅。近年他轉往中國發展並跨足餐飲業，未料火鍋店生意慘淡，甚至必須在店內免費登台搞笑吸引客人，親自為店鋪拚人氣，再度成為話題人物。

港星「小龜」黃一山曾是周星馳電影中的御用綠葉。（圖／翻攝自黃一山微博）

港星「小龜」黃一山曾是周星馳電影中的御用綠葉。（圖／翻攝自黃一山微博）

黃一山淡出香港影壇後，把事業重心轉向中國市場，除了接戲演出，也積極經營副業。他曾在深圳、東莞、無錫、合肥等地開設修腳店，多達7間分店，一度被外界視為轉型有成的代表。累積多年演藝知名度，也為他帶來不少商機。

看準餐飲市場潛力，他去年前往湖北荊州投資開設餐廳，初期傳出不到兩個月就回本，讓他信心大增。隨後再接再厲拓展火鍋事業，原本期待冬季帶動業績，卻因當地氣候寒冷、民眾減少外出用餐，導致來客數不如預期，店面一度冷清。

面對營運壓力，黃一山沒有選擇退場，而是思考轉型突圍。他拍片坦言，若只是等待天氣轉好，等同坐以待斃，因此決定「求變」。他在火鍋店樓梯間搭建小舞台，親自上陣表演搞笑橋段，以免費秀吸引顧客上門，希望藉由話題與娛樂帶動消費。

意外的是，這項創意行銷策略逐漸奏效，不少人專程前來看他演出，順道品嘗火鍋，為店家帶來新一波人潮與曝光。從星爺電影綠葉到餐飲老闆，再到親自登台的搞笑藝人，黃一山用實際行動展現轉型求生的韌性，也讓外界再次見識他不服輸的一面。

