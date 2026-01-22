「超大咖經紀人」女兒2歲生日太盛大！歡樂派對背後竟藏洋蔥

小偉邀請許多藝人朋友共襄盛舉。（小偉提供）

王思佳經紀人小偉的女兒Nana近期度過2歲生日，邀來王思佳、劉伊心、蔡允潔、楊晨熙、等人帶著家人參與生日派對，「其實，我想了很久，要不要幫Nana辦這場兩歲的生日，不是不愛她，也不是不想替她留下回憶，而是有些痛。去年這個時候，爸爸離開了我們。那一年，Nana一歲，我沒有替她過生日。不是刻意跳過，只是那時候的心，真的沒有準備好」。

小偉說，失去至親的那種感覺，到現在都還是說不上來，「不會每天提醒你，但會在你不經意的時候出現。走到熟悉的地方、看到某個畫面，甚至只是某個瞬間，就會突然想起爸爸。那一刻，你還是會停一下。今年，爸爸離開滿一周年，Nana也要兩歲了。這個生日，我掙扎了很久。心裡一邊告訴自己，是不是還沒準備好；一邊又覺得，孩子的成長不會等人。她值得被好好慶祝，也值得被記住」。

直到生日會前一個禮拜，小偉才真的下定決心，「不是因為想通了什麼大道理，而是慢慢明白，我們不可能等到完全不痛的那一天，才繼續生活。我相信，爸爸在天上，也一定希望我們快樂，希望我能健健康康地陪著孩子長大。這場生日會，其實是在很短的時間內完成的。很多事情來得很急，也很趕。我要謝謝所有願意配合的朋友和廠商，在這麼短的時間裡，還是選擇相信我、支持我」。

慶生會那天，小偉安排了魔術表演、準備了餐點，也特別安排了一個我很在意的畫面，就是讓大家牽著孩子、陪著家人一起走紅毯，「平常看到的紅毯，都是藝人一個人站在前面，但我一直覺得，人生裡最重要的時刻，很少是自己一個人完成的。我想讓孩子走在爸媽身邊，讓家人一起被記住。那不是表演，而是一段正在發生的生活。謝謝王思佳、劉伊心、蔡允潔、楊晨熙、林秀琴、陳致遠，還有很多好朋友，願意帶著家人一起來陪 Nana 過這一天。現場沒有刻意的華麗，只有孩子的笑聲，還有大人們放慢下來的心。這一天，我想爸爸一定也在。只是換了一種方式，看著我們」。

