超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結

記者洪正達／高雄報導

全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。

據了解，「環明輪」25日從越南海防港出發後，原本預定航程要停留香港後，才會返回高雄港，但卻臨時變更航線直航高雄港，29日深夜靠港後，海關人員登船查驗時，卻在船艙內發現了數十塊印有「雙獅地球牌」的海洛因磚，外觀相當完整且純度極高，除完整的海洛因磚外，還有以油紙分裝散裝的海洛因磚與白色粉末狀毒品，數量龐大讓查緝人員大開眼界。

廣告

緝毒人員回溯案情時發現尤姓船長接掌「環明輪」才2個星期，疑似早與東南亞跨國走私集團接觸後，疑似在越南海防港泊靠期間，尤伙食供應商將毒品夾藏在菜籃中伴隨補給物資上船，過程中曾被當地海關察覺並爆發衝突，最後以私菸行賄的方式「打通關」，順利讓毒品走私出海。

檢調在偵辦這起案時，認為「環明輪」變更航線的理由可能也與船上夾帶毒品，必須降低走私風險有關；據辦案人員透露，過去這類走私運毒的大多會挑選老舊的雜貨輪，鮮有挑上陽明海運這類國內外知名海運業者的案例出現，後續將追查內部管理是否有疏失，或者有其他人員涉案或有跨國運毒網路也涉入。

由於運毒事件對陽明海運形象造成打擊，對此，陽明海運指出，是船員主動通報，但相關涉案當事人的法律責任還在釐清中，因此無法評論；而高雄關也強調，海關持續依據相關風險因子過濾所有進港船舶，針對高風險船舶不定期抽查。

