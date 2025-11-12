超大豪雨蘇澳2車拋錨 遭國軍兩棲車無情輾壓「慘變廢鐵」

蘇澳昨有車輛拋錨，慘被國軍兩棲裝甲車輾過。廖瑞祥攝



鳳凰颱風外圍環流影響，再加上東北季風交互影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區成為豪雨重災區，昨天（11／11）多地發生淹水災情，甚至不少地方已經幾乎淹至一樓高，軍方也立刻出動AAV7兩棲突擊車（裝甲車）、橡皮艇等救援。不過，昨天不少車輛因淹水拋錨路中央，但兩棲突擊車無法辨認，因此無情輾過，車主看到已變成廢鐵的愛車大喊心痛。

根據了解，昨天一整天，在蘇澳鎮降下超過600毫米的超大雨量，蘇澳市區的中山路等街道一片汪洋，民眾車輛疑因泡水拋錨，2車無法移動停在路中央，車主趕緊棄車離開避難。

11日晚間國軍兩棲突擊車協助救災。翻攝蘇澳鎮公所

沒想到，國軍昨晚前去救災，出動AAV7兩棲突擊車（裝甲車）及橡皮艇，協助救援與撤離居民，其中一輛AAV7疑因視線不佳，直接輾過該車輛，造成擋風玻璃碎裂，整個車頂也被壓爛，車身凹陷扭曲，宛如一團廢鐵。

車主今天受訪表示，當時淹水高度達1層樓高，車輛整個泡湯拋錨，裝甲車疑似因視線不佳，整個輾過去，後續將再研擬維修或報廢問題，不過車主也表示「平安就好」。

今天宜蘭地區太陽露臉，泥水退去後的街道滿目瘡痍，店家擺設物或住家家俱受損嚴重，當地居民也立刻整理屋內外，也希望早日恢復正常生活。

