超大「姆明」現身台中 擺攤亂象最高罰6千元

台中市政府即將舉辦中台灣燈會，主題為全球超人氣IP姆明家族，市民廣場豎立起高達21公尺的裝置藝術。（圖／東森新聞）





台中市政府即將舉辦中台灣燈會，主題為全球超人氣IP姆明家族，市民廣場豎立起高達21公尺的裝置藝術，吸引不少民眾拍照朝聖。不過現場周邊攤販聚集，場面一度混亂，市府已派員加強稽查，違規者最高可裁罰6000元。

草地中央豎立著白白胖胖的嚕嚕米氣球裝置，周邊搭配野餐墊與野餐籃，整體布置細節滿滿。2026台中燈會與國際知名IP姆明家族合作，吸引大量人潮前來打卡，但也讓部分攤商看準商機，進駐周邊擺攤，衍生違規亂象。

有民眾反映，現場攤販數量過多，嚕嚕米裝置藝術周邊顯得雜亂，影響整體觀感。

不少家長趁假日帶著孩子前來散步拍照，攤販見人潮眾多紛紛聚集，販售餐飲、充氣皮球及泡泡玩具等商品，但多數均屬違規擺攤。警方到場取締時，攤販隨即四散躲避。

有流動攤販私下表示，若不擺攤就沒有收入，被取締最高將面臨6000元罰鍰。

儘管現場違規攤販眾多，實際遭開立勸導單的僅有部分攤商。市議員要求市府加強管理，避免城市行銷活動淪為亂象。對此，市府回應已派員加強稽查，違規者將依規定裁罰，最高可處6000元罰鍰。

