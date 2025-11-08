超大「米奇」爬上鹹酥雞攤！ 站在餐車吃大餐 業者致歉
嘉義一間鹹酥雞攤位近日因一隻老鼠爬上餐車而引發食安疑慮，引起民眾恐慌並迅速在網路上傳播。事件曝光後，衛生局立即前往稽查，發現該攤位餐車未加蓋違規，已限期業者改善。業者表示已預約消毒公司處理，並計劃為餐車加裝防護設備。此事件也引發大眾對街邊小吃衛生安全的關注，專家建議食材應妥善保存並加蓋，以防止異物污染。
這起食安事件源於一段民眾拍攝的影片，畫面中一隻體型碩大的老鼠爬上嘉義某鹹酥雞攤的餐車，正在大膽偷吃食物。許多目擊的民眾都感到驚嚇，有民眾表示看到老鼠時非常害怕，尤其是老鼠體型特別大，認為攤位應該要有透明的蓋子保護食材。另一位民眾也強調，為了衛生考量，攤位確實需要加裝蓋子。
事件在網路上迅速傳開，有網友留言指出這時才明白有玻璃櫃保護的店家價值何在。衛生局接獲通報後立即前往現場稽查，雖然當時業者沒有營業，但業者已緊急預約消毒公司處理，並計劃更新餐車設備。鹹酥雞業者解釋當時的情況，表示聽到有人突然驚呼，但不知道老鼠已經跳上餐車。業者提到消毒公司將在晚上進行清潔，同時正在尋找新的餐車，以徹底改善這個問題。
因此次食安風波，業者已公開道歉。衛生局表示將限期業者改善，若未在期限內完成改進，將處以6萬元以上罰鍰。在此事件的啟發下，其他鹹酥雞攤位分享了他們的衛生維護方法。有業者表示，除了會為食材加蓋外，還採用畫單點餐方式，減少食材接觸異物的風險。
另一位鹹酥雞業者分享，雖然多一道工序較為麻煩，但這樣能確保客人在夾取食物時不會有不乾淨的東西掉入，而且不會將食材常溫放置，而是等客人點餐時再從冰箱取出。根據衛生局規範，除了食材必須離地存放外，存放食品的餐具和餐車都必須有防蟲和防塵設施，例如玻璃櫃等保護措施，這樣才能確保消費者吃得安心，也才能成功留住顧客。
