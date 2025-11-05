超夯甜點百貨快閃！ 仙級布丁、貴婦蛋塔、人氣泡芙

超夯甜點在百貨快閃。（圖／TVBS）

台北百貨週年慶期間，多款網紅甜點快閃登場，吸引大批甜點控排隊搶購！板橋知名布丁店推出限定口味「培茶布丁蒙布朗生乳捲」及「紅心芭樂布丁生乳捲」；號稱甜點界「愛馬仕」的精品蛋塔，一天銷量超過1200顆；睽違5年再度北上的高雄人氣脆皮泡芙，更是吸引上百人排隊！業者估計，週年慶期間業績可望增加3至4成。想搶購這些超人氣甜點，手腳可得快！

超夯甜點在百貨快閃。（圖／TVBS）

百貨週年慶期間，多款人氣甜點紛紛在台北各大百貨公司快閃登場，吸引眾多甜點愛好者排隊購買。其中包括被譽為「仙級布丁」的板橋知名布丁店，推出培茶布丁蒙布朗生乳捲及紅心芭樂布丁生乳捲等限定口味；號稱甜點界「愛馬仕」的精品蛋塔品牌，以星星造型和打拋豬口味的創新設計，一天銷售超過1200顆；還有睽違5年再度北上的高雄人氣脆皮泡芙，吸引上百名顧客排隊等候，掀起一股甜點熱潮。

廣告 廣告

板橋知名布丁店這次在東區百貨公司快閃，推出特別限定的培茶口味蒙布朗生乳捲，將一條條蒙布朗擠在柚香口味生乳捲上，再搭配Q彈的培茶口味手工布丁，最後撒上米香增添層次感。除此之外，紅心芭樂布丁生乳捲的酸甜口味也深受歡迎。一位顧客表示，這家布丁店的布丁比較濃醇香，能吃得到蛋香。另一位從板橋特地追到東區百貨的顧客認為，這家布丁的口感比一般布丁更綿密。這家平時隱身在巷弄內的知名布丁店，以其「仙級布丁」的美譽，這次特別推出限定口味吸引顧客。

另一家號稱甜點界「愛馬仕」的精品蛋塔品牌，則推出創新的打拋豬口味蛋塔。品牌使用現炒打拋豬搭配伊比利豬作為原料，並調整口感使其不會太辣。整顆蛋烤到變成溏心蛋，搭配16層酥脆口感的餅皮，輕輕撥開就能看到流心。這款蛋塔除了獨特的星星外觀（是品牌的獨家專利）外，還有經典香草口味，以及加入珍珠增加Q彈口感的版本，每顆售價上百元。知名甜點執行長Catherine表示，蛋塔皮都是主廚親自手擀出來，口感非常酥脆又有一點酥鬆。百貨公司預估，藉由引進這些人氣甜點，週年慶期間業績可望增加3至4成。

培茶布丁蒙布朗生乳，外觀超吸睛。（圖／TVBS）

信義區百貨公司則引進了來自高雄的知名泡芙品牌，這家泡芙店暌違5年再度北上，主打現點現做的新鮮理念。一位顧客表示，這款泡芙口感超酥脆，裡面的開心果餡非常香甜。另一位顧客則因為之前吃過高雄朋友帶來的泡芙而愛上這個品牌，知道它來台北立刻前來購買。這家泡芙店每天提供草莓、香草、開心果等多種口味，並有限定口味，下午3點開賣，平均3小時就完售，現場人潮從連通道排到店面，超過百人。

高雄超夯脆皮泡芙北上，排爆破百人。（圖／TVBS）

這些超人氣甜點在台北的快閃活動不僅吸引了大量排隊人潮，也在網路上引起熱烈討論，甜點愛好者們若想一嚐美味，手腳必須要快。

更多 TVBS 報導

毆打信徒13小時還丟包致死 女宮主判9年半定讞理由出爐

太過分！高雄知名牛肉火鍋遭竊 賊連2個月偷「爐心」賣

剛吃飽又想嗑零食？日醫師推薦「這飲料」：解嘴饞不發胖

「哈利波特」全變美食！麻瓜烤佛地魔日記蛋糕

