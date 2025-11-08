超夯瘦瘦針「4大副作用曝光」 醫：最嚴重會失明！
瘦瘦針劑猛健樂雖有顯著減脂效果，但醫師提醒使用者需注意其潛在嚴重副作用。醫美從業醫師Jonathan表示，猛健樂最令人擔憂的副作用是「NAION」（缺血性視神經病變），可能導致視力嚴重受損，甚至失明。
醫師Jonathan在社群平台上解釋，NAION是指供應視神經的血流突然中斷，導致視神經損傷。這種疾病通常表現為單眼、無痛的急性視力下降，患者可能在早晨醒來時發現視力突然模糊。雖然此副作用出現機率較低，但一旦發生後果嚴重。
根據醫師建議，視力不佳或僅剩單眼視力的人不建議使用猛健樂。他指出，想施打猛健樂前可先檢查視神經盤大小，因為97%的NAION發生在視神經盤較小的人身上。然而，即使檢查結果正常，NAION發生的機率仍不為零。
此外，Jonathan醫師提醒，有胰臟炎、甲狀腺髓質癌病史或家族史者，同樣不建議使用猛健樂。他也分享有憂鬱症的病人反應，表示打完一兩針後因情緒低落而無法繼續使用。醫師建議，有上述情形者若想使用猛健樂，應與專業醫師詳細討論評估。
對於猛健樂使用效果不佳的情況，醫師提供了改善技巧：「針戳入之後按久一點，建議壓著數到30秒再拔出來，我有病人改善技巧後馬上見效。」他強調，達成目標體重後，應逐漸減少施打劑量，給胃部足夠時間縮小，同時補充蛋白質以避免肌肉流失。
醫師最後強調，減重後「維持才是重點」，使用者應同時改善不良飲食習慣，才能達到長期的健康減重效果。
