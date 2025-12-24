超夯雲林桌曆再升級二○二六《雲林閱曆》耀眼登場。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲縣府文觀處繼二○二五《閱，曆》以三六五句在地作家金句引爆收藏風潮後，二○二六年再推出升級版《雲林閱曆》，桌曆結合「廿四節氣文學」、「在地美學」與「永續設計」將耀眼登場，成為大眾限量典藏熱潮。

二○二六年《雲林閱曆》以「廿四節氣文學閱曆：大地精靈與節氣之神」為設計核心，從「每日翻閱」到進化「每月珍藏」的藝術型桌曆，更突破往年桌曆的使用框架，採用「木質底座展示型」設計，兼具藝術陳列與實用機能。每月圖卡可獨立拆卸DIY作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，大幅延長產品生命週期。外盒採用環保瓦楞紙材，搭配典雅「蜜柑體」，復刻「物產豐收小果箱」意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對永續環境的堅持，一開盒就像打開一份來自雲林大地的祝福，幸福感滿滿。

縣長張麗善說，雲林是農業大縣，更是文化沃土。《雲林閱曆》描繪雲林自然節奏，也記錄人民生活的軌跡，希望透過這充滿美感與永續理念作品，讓文化在日常中靜靜發光，成為陪伴前行的溫柔力量，在每次翻閱間看見雲林、讀懂雲林。

文觀處長陳璧君說，《雲林閱曆》設計理念是讓文學走進日常生活，成為讀者桌面上最溫柔而堅定的陪伴。推廣的是閱讀，更是一種願意慢下來、感受節氣、用心品味土地故事的生活方式，讓節氣與詩意成為人們與土地對話重要儀式。

文觀處圖書館為回饋長期支持的讀者，廿六日起，只需集滿閱讀集點卡三十點，並完成臉書追蹤按讚，即可兌換。數量有限，換完為止，歡迎讀者將這份最具文化溫度典藏品帶回家。