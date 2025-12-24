超夯雲林桌曆再升級！2026《雲林閱曆》結合24節氣文學掀限量兌換熱潮

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處圖書館正式亮相2026年全新升級版《雲林閱曆》，以「24節氣 × 大地精靈」為設計主軸，融合文學、美學與永續理念，打造兼具藝術收藏與生活實用的限量桌曆。延續非賣品策略，專屬回饋長期閱讀支持者，尚未推出即引發讀者高度關注，預料再掀兌換熱潮。

文化觀光處圖書館正式亮相2026年全新升級版《雲林閱曆》。(記者廖承恩翻攝)

繼2025年《閱，曆》以365句雲林作家金句引爆全台收藏風潮後，文觀處再度突破桌曆想像，推出2026《雲林閱曆》。本次不再只是記錄時間，而是以24節氣為軸線，結合自然書寫與土地故事，將雲林一年四季的節奏、情感與生活記憶，濃縮成可閱讀、可感受、可珍藏的文化載體。

設計上，2026《雲林閱曆》全面進化為「每月珍藏型」藝術桌曆，跳脫傳統每日翻頁形式，採用木質底座展示設計，讓桌曆不只是工具，更是生活風景。每月圖卡皆可獨立拆卸，讀者可DIY作為文學書籤、藝術卡片收藏，木質底座亦可延伸作為手機架、名片座，大幅延長產品使用年限，實踐永續設計精神。

在包裝細節上，外盒採用環保瓦楞紙材，搭配典雅「蜜柑體」字型設計，復刻農產小果箱意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對土地的敬意。一開盒，彷彿打開一份來自雲林大地的祝福，兼具儀式感與溫度，讓文化不再高不可攀，而是走進日常。

以24節氣為軸，書寫自然與土地故事，凝鍊雲林四季節奏、情感與生活記憶成文化典藏。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，更是一片文化沃土。透過24節氣書寫雲林的自然韻律，也記錄人民生活的軌跡，希望讓文化在日常中靜靜發光，在每一次翻閱之間，看見雲林、讀懂雲林，讓閱讀成為陪伴人生的重要力量。

文化觀光處說明，2026《雲林閱曆》延續「限量、非賣品」兌換方式，專屬回饋長期支持公共圖書館的讀者。自12月26日起，凡集滿閱讀集點卡30點（累積借閱150冊），並完成官方臉書粉絲專頁追蹤按讚，即可兌換一組，數量有限，換完為止，邀請民眾走進圖書館，用閱讀把最具文化溫度的年度典藏帶回家。