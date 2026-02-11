超夯韓團CORTIS加持 動畫《山羊巔峰》夢幻聯動

NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞擔任動畫《山羊巔峰》監製與配音工作，出席洛杉磯首映。（索尼影業提供）

由動畫《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）跨界監製的動畫電影《山羊巔峰》（Goat），力邀新北國王隊總經理毛加恩、球星呂政儒、李愷諺獻聲中文版配音，並公佈與人氣天團CORTIS的夢幻合作，獻唱主題曲〈Mention Me〉。

身為《山羊巔峰》監製與配音演員的史蒂芬柯瑞，談到他在電影中最想傳達給觀眾的核心精神。他認為觀眾其實不需要對籃球有多深的了解，也能享受這部作品，「希望大家能被片中的動作場面娛樂到，但更重要的是，我們打造的世界觀、角色的移動方式，以及每一個角色在銀幕上活起來的瞬間，這些都是純粹的娛樂體驗。」

《山羊巔峰》所講述的故事，早已超越運動本身，也不只是一部關於籃球的電影，「這是一個比運動、比籃球都更宏大的故事，你不需要是球迷，也能被它打動。」

李愷諺（左起）、毛加恩與呂政儒，擔任《山羊巔峰》中文版配音。（索尼影業提供）

為了呼應英文版的精神，中文版配音陣容也力邀球星助陣。，毛加恩此次為禁區守護者長頸鹿「蘭尼」獻聲，該角色在英文版由史蒂芬柯瑞親自配音。他表示，透過聲音詮釋角色，是一次完全不同於球場的挑戰，「必須只用聲音去傳達角色的重量與穩定感，反而更考驗內心的節奏。」

而以神準外線聞名的呂政儒，則為氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音。他笑說，角色的張力與外放情緒，與自己平時在場上的冷靜形象形成有趣反差，尤其必須放下偶包在錄音室中鬼吼鬼叫，真的與自己預期中的配音不太一樣。「新北飆風玫瑰」李愷諺這次則在電影中一人分飾兩角，同時為獅子「李大獅」與山豬騎士「阿莫」獻聲，他笑說切換不同角色的聲線與個性相當具有挑戰性，「打籃球真的簡單多了，我還以為我第一次來錄音室會是來唱歌呢！」三人第一次在大銀幕上看到自己的作品，都表示感覺好特別，聽起來好不像自己平時的聲音。

日前才剛來台灣參加金唱片頒獎典禮的韓團CORTIS，影響力席捲全球，現在不僅是好萊塢電影的話題中心，更站上世界最頂尖的籃球殿堂。他們的新歌〈Mention Me〉已經在網路社群掀起呼填，也被《山羊巔峰》選為主題曲，想在大銀幕上聽到這首歌的，請務必進入戲院體驗聲光效果，勢必將繼〈Golden〉之後，成為另一首風靡全世界的Kpop神曲。

