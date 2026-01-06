超夯馬卡龍公園首辦年貨街 疑遭詐騙盯上假徵才

台中市 / 綜合報導

台中太平超人氣的馬卡龍公園，每到假日都擠滿人潮，搶著玩號稱全台最高、有11公尺的溜滑梯。就有活動單位看準高人氣，申請舉辦年貨大街，招商2個多月參加的攤商就過半，沒想到被疑似詐騙集團盯上，在網路PO出高薪徵才文，說要招年貨大街銷售員，時薪450元、日薪5500元，主辦單位一看就說不可能，轉貼到粉專提醒要注意，更PO到攤商群組上，也沒有攤商說那是他們的招募文，因此認為很可能是詐騙。

台中太平馬卡龍公園，假日人聲鼎沸，玩盪鞦韆一定要排隊，更別提號稱全台最高，有11公尺的溜滑梯是大排長龍，看準馬卡龍公園高人氣，有活動單位向市府申請2月13日~ 15日三天辦年貨大街，去年11月開始招商，三天4、5000元，80-100個攤位，已經招到5、60個。

攤商說：「如果有人潮的話，有商機的話，就可以試試看。」攤商想搭馬卡龍公園的高人氣賺年終獎金，就連疑似詐騙集團的人也想蹭，記者徐孟蘭說：「台中超夯的太平馬卡龍公園在今年農曆春節前，首次要舉辦年貨大街，消息才釋出，竟然就發生了，(疑似)詐騙的訊息出現。」

threads上這則徵才訊息，說徵年貨大街銷售人員，地點就在太平馬卡龍公園，時薪450，可配合整天的話日薪5500元，還附上google表格，讓有意願的人報名，攤商說：「覺得有點高，就有點風險，時薪可能就200多吧，詐騙的吧，今年好像不是才調到196而已。」民眾VS.記者說：「這太高，太誇張了，覺得可能是詐騙，應該是。」

馬卡龍公園首次辦年貨大街，就疑似被詐騙盯上，主辦單位趕緊在粉專上PO文提醒，還在攤商群組貼出這則高薪徵才文，沒有攤商回應，說有用高薪招募銷售人員，年貨大街主辦總召楊先生說：「確定沒有這一則(高薪徵才)，也沒有任何攤商下去招募人員，這訊息就是詐騙沒有錯。」

主辦單位說，他們承辦市集活動多年，像社區型的年貨大街銷售人員，以台中地區來說，時薪落在200-300元，一天做10-12小時最多也3600元，要給到5500元，幾乎不可能，因此提醒想找年貨大街打工的民眾小心為上，不要被高薪沖昏頭落入陷阱。

