超失控！女衝上台稱被侵犯 孫生暴怒...經紀人也參戰

明星格鬥賽記者會現場爆發驚人對質，一名女子突然衝上台指控網紅孫生在其未滿15歲時邀約至旅館，並以拍攝名義欺騙對方出門。這場原本是網紅孫生與格鬥賽執行長秋偉的賽前記者會，卻因這位女子的突然現身而陷入混亂。女子指控孫生曾侵犯她，而孫生經紀人則介入爭辯，現場一度混亂到各方無法完整表達，形成各說各話的局面，引發公眾關注。

一名女子指控孫生曾侵犯過自己。（圖／翻攝自拳願明星格鬥賽YouTube）

記者會原本進行得相當順利，網紅孫生與格鬥賽執行長秋偉正在台上進行賽前嗆聲，氣氛緊張卻仍在掌控之中。然而，情況急轉直下，一名女子突然衝上台，直接面對孫生提出嚴重指控。她激動地表示，孫生曾在她未滿15歲時邀約她去旅館，並以拍攝為由騙她出門。現場氣氛瞬間緊張，孫生立即反駁女子的說法，聲稱對方曾到他家中並向他索要65萬元。女子對此相當憤怒，堅持指控孫生曾侵犯她。就在雙方爭執不下時，孫生的經紀人也加入戰局，質疑女子的指控可能是一場「演戲」，並聲稱如果孫生確實支付了65萬元進行和解，那麼女子現在的行為就已經違法。

混亂中，女子與孫生經紀人的對話更加激烈。經紀人強調孫生已經受到司法裁定，而女子則反駁孫生曾在她心智最脆弱的時候威脅她。整個場面已經完全失控，各方發言交錯，觀眾難以理清事件的真相。事後孫生接受採訪時坦承與這位女子確實有過一段關係，並承認自己「愛玩」，但他堅決否認曾強迫對方做任何事。他還表示，女子是趁他心智脆弱時來索要金錢。整個事件已經演變成雙方各執一詞的局面，真相難辨。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

