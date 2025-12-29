超失控！男停路中買檳榔 不滿被勸「靠邊停」亮斧頭

男子情緒失控持斧頭揮舞。（圖／東森新聞）





今天（29號）凌晨，新北市泰山一處檳榔攤，有男子情緒失控持斧頭揮舞、試圖攻擊店家。業者指出，當時只是提醒這名想要買檳榔的男子，不要把車停在馬路中央，往旁邊靠一點，對方就突然暴怒、亮出斧頭，甚至出手推擠，被警方攔下時，他也一度作勢衝撞警方。

檳榔攤店家vs.拿斧頭男子：「我又不是不會過來，（你有沒有禮貌），能不能等等，（你是要我這樣過去是不是），我沒有叫你到外面繞了一圈過來，我會進來啦。」

深夜檳榔攤前，店員和坐在車內的男子大聲爭吵，越講越氣場面超火爆，老闆發現不對勁，跑出來調解，但下一秒，男子超激動髒話連出，手上還拿著一把斧頭，對著店家不斷叫囂，甚至揮舞作勢攻擊，但他發現，店員報警，就趕緊上車逃跑，甚至差點撞到人。

當事檳榔攤店家：「我就說我要報警，車牌號碼我一定要拍，我拍的時候，他剛好上車，直接衝撞，我剛好跳上來紅磚道，他自己後視鏡撞到電線杆。」

事發就在29號凌晨12點多，新北市泰山路二段，根據警方調查，當時男子說要買檳榔，店家看他把車停在路中央，勸說他要稍微移車，才不會擋住其他用路人，沒想到男子卻因此失控。

當事檳榔攤店家：「當然是嚇到啊，直接飆升高血壓180，而且剛好小孩子都不在，因為已經12點了，然後我們這邊晚上就是暗暗的都沒車，所以要叫人也不是，根本叫不到人。」

警方獲報展開追查，剛好在男子開車重新返回巷弄時，立刻將車給攔下，但他疑似是還想再來鬧一次。

當事檳榔攤店家：「他還要衝撞警察，然後警察就把他擋下來，我不知道有沒有掏槍，他就被壓制在地上。」

最後依舊是敵不過優勢警力，被警方逮住，不過車內也已經沒有斧頭，研判是已經被男子丟棄，後續也將依恐嚇罪嫌將他移送法辦，別讓他再拿著斧頭到處嚇人。

