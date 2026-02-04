民視新聞／綜合報導

距離農曆新年，只剩一個多星期，不少人已經在物色年貨，年貨大街也開始出現採買人潮。就有披薩業者順勢端出新口味的披薩，提供民眾試吃。

軟殼蟹、鮑魚和干貝，鋪了滿滿食材的披薩，有海鮮的鮮味和起司的濃郁，看了都快要流口水，業者現場準備了200份免費試吃，不少人原本在逛年貨大街，都被吸引了過來，排起長長的隊伍。現場有家庭主婦說，其實每次年前要準備年菜都很累，從採買、備料到製作，要花很大的功夫，所以有時候也會想，可以在大家聚會的時候，吃一下披薩，也相當方便。

超奢華！披薩業者推海鮮口味新品 民眾排隊搶試吃

