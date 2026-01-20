超好吃菜單出爐！英業達尾牙五星「君品」外燴 米其林雞粥燉鮑魚上桌

財經中心／師瑞德報導

科技產業高壓緊湊，為了犒賞平日辛勤打拚的科技人才，代工大廠英業達集團（Inventec）今（20）日於南港展覽館舉辦的年終旺年會上，展現了極致的寵員工誠意。不同於以往的傳統辦桌，英業達今年不惜重本，直接將「君品酒店」專業外燴團隊搬進會場，以十道經典佳餚打造一場五星級的味蕾饗宴，要用最頂級的美味，溫暖每一位科技人的胃與心。

把五星飯店搬進南港 奢華菜單全公開

英業達深知員工是企業最重要的資產，在菜單設計上極具巧思，不僅講究食材等級，更追求口感的細膩層次。晚宴由「君品迎賓碟」揭開序幕，以紅酒西洋梨的酸甜與椒麻川耳的辛香交織，瞬間喚醒味蕾；緊接著登場的「君品四喜盤」，則展現了星級飯店處理冷盤的深厚功力。

主食部分更是令全場驚艷，主打的「米其林雞粥燉鮑魚」，將精華雞肉慢燉至化作濃郁雞粥，搭配肉質鮮嫩的頂級鮑魚，口感溫潤滑順，被員工譽為「今晚最療癒的極品」。此外，「廣式海大蝦佐粄條」選用飽滿大蝦吸附滿滿蝦膏精華；「BBQ肋排佐義式時蔬」則以軟嫩脫骨的火烤肋排滿足大口吃肉的慾望。針對喜愛重口味的同仁，特製的「金湯藤椒酸菜炆龍虎斑」以微麻藤椒與酸菜炆煮Q彈魚肉，酸辣開胃；湯品「干貝淮山燉全雞」則將山海精華封鎖在清亮湯頭中。

餐後甜點也不馬虎，除了象徵圓滿的「櫻花臘味糯米飯」，還有帶有清新果香的「香蘋檸檬蛋糕」與全球知名品牌「哈根達斯冰淇淋」，為這場盛宴劃下甜蜜句點。值得一提的是，現場由莊敬高職餐飲科學生提供專業桌邊服務，學生們嚴謹的職人精神與細膩儀態，讓英業達同仁在享用佳餚的同時，感受到賓至如歸的尊榮感。

豪撒8千萬獎金 蕭敬騰壓軸嗨翻全場

在享用完頂級美食後，全場氣氛在金曲歌王蕭敬騰的壓軸登場下沸騰到最高點。今年旺年會席開數百桌，由集團會長葉國一、董事長葉力誠率領英業達、英華達、無敵科技等6,000名同仁齊聚。除了美食與巨星，現場更祭出總獎金超過8,000萬元、最大個人現金獎20萬元的重賞，感謝全體同仁過去一年在AI伺服器與雲端領域創下的營收新高紀錄。

展望AI新局 邁向50週年再創不凡

董事長葉力誠表示，2026年集團將持續深耕AI伺服器製造優化與供應鏈技術整合，適逢集團迎來50週年里程碑，象徵半世紀累積的實力正匯聚為推動下一階段發展的關鍵動能。英業達強調以「We Make Dreams Happen」為核心，透過提供有薪生日假、高額生育禮金與頂級的員工活動，致力打造幸福職場，讓人才在達成組織目標的同時，也能成就個人夢想。

為了慰勞科技人辛勞，英業達旺年會20日重金邀請君品酒店外燴，端出米其林雞粥燉鮑魚等十道五星佳餚，並由莊敬高職學生提供專業服務。現場祭出8,000萬獎金與蕭敬騰壓軸演出，用頂級美食與重賞寵愛6,000名員工。（圖／記者師瑞德攝影）

