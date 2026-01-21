超好吃菜單出爐！金寶旺年會端君品「龍蝦鮑魚」 豪撒千萬大獎

財經中心／師瑞德報導

科技產業拚搏一整年，為了犒賞同仁的辛勤付出，金寶集團今（21）日於南港展覽館盛大舉辦「2026 旺年晚會」。今年集團展現十足誠意，席開360桌，更直接將五星級「君品酒店」的頂級廚藝團隊搬進會場，端出龍蝦、鮑魚、龍虎斑等大菜，要用最極致的味蕾饗宴，溫暖每一位科技人的胃與心。

五星級菜單全公開 哈根達斯吃到嗨

金寶集團深知員工是企業基石，今年晚宴菜色極盡奢華。一開場就由「君品海陸大拼盤」震撼視覺，霸氣端出沙律龍蝦、五味軟絲與櫻桃燻鴨；緊接著是象徵富貴團圓的「御製港式佛跳牆」與「麻油菌菇鮮鮑魚」，食材高檔、湯頭濃郁。

廣告 廣告

主菜部分更是誠意滿滿，為了讓員工大飽口福，特選肉質鮮嫩的「樹子甘露蒸龍虎斑」與口感彈牙的「酸豆醬海蝦佐粄條」，還有令人垂涎的「金鑽迷迭香豬腱骨」。湯品「瑤柱蔘鬚燉全雞」則為寒冬注入暖流。餐後甜點也不馬虎，除了「蜜桃蔓越莓蛋糕」，更加碼一人一杯「哈根達斯冰淇淋」，讓員工直呼：「今晚真的太幸福！」

總獎金狂撒一千萬 總裁獎10萬現金嗨翻

除了五星級美食，重頭戲抽獎環節更讓全場沸騰。金寶集團今年豪擲總獎金高達1,000萬元，獎項豐富，其中最大獎「總裁獎」祭出10萬元現金，隨著中獎名單一一揭曉，現場尖叫聲此起彼落，氣氛High到最高點。

許勝雄領軍展氣勢 雄視寰宇立業千秋

晚會主題定為「雄視寰宇，立業千秋」，董事長許勝雄與康舒科技董事長許介立等高層親臨現場，與數千名同仁齊聚。舞台設計以巨型地球光影象徵集團的全球佈局。許勝雄致詞時強調，感謝全體同仁過去一年的努力，面對未來挑戰，金寶將持續深化技術與生產韌性，鞏固全球領先地位。當全場亮起象徵希望的藍色發光手環，宛如一片蔚藍星海，展現了金寶人團結一心的強大氣勢。

慰勞科技人辛勞，金寶集團旺年會21日席開360桌，重金禮聘君品酒店外燴，端出龍蝦、鮑魚、龍虎斑與哈根達斯等佳餚。現場豪撒1,000萬總獎金，最大獎10萬現金，許勝雄董事長親臨與員工同樂。（圖／記者師瑞德攝影）

慰勞科技人辛勞，金寶集團旺年會21日席開360桌，重金禮聘君品酒店外燴，端出龍蝦、鮑魚、龍虎斑與哈根達斯等佳餚。現場豪撒1,000萬總獎金，最大獎10萬現金，許勝雄董事長親臨與員工同樂。（圖／記者師瑞德攝影）

慰勞科技人辛勞，金寶集團旺年會21日席開360桌，重金禮聘君品酒店外燴，端出龍蝦、鮑魚、龍虎斑與哈根達斯等佳餚。現場豪撒1,000萬總獎金，最大獎10萬現金，許勝雄董事長親臨與員工同樂。（圖／記者師瑞德攝影）

慰勞科技人辛勞，金寶集團旺年會21日席開360桌，重金禮聘君品酒店外燴，端出龍蝦、鮑魚、龍虎斑與哈根達斯等佳餚。現場豪撒1,000萬總獎金，最大獎10萬現金，許勝雄董事長親臨與員工同樂。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

獨／別光看神人爬！台北101垂直馬拉松日期曝光 5月9日換你挑戰2046階

沒大賽怎麼賺？運彩「場中投注」狂開5千場 業績逆勢爆衝710億

坐電梯太遜！神人赤手攻頂、跑者爬到缺氧 台北101成極限運動聖地

開盤／震盪加劇！台積電開盤殺至1745元

