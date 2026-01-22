超好吃菜單曝光！仁寶尾牙宴鮑魚、鰻魚飯通通有 總獎金衝上2500萬

財經中心／師瑞德報導

代工大廠仁寶電腦旺年會盛大登場，今年展現科技大廠的驚人氣勢，現場席開超過800桌，場面浩大。為了犒賞員工過去一整年的辛勞，仁寶高層不僅豪氣喊出抽獎總獎金超過2500萬元，更端出由君品酒店操刀的五星級饗宴，要讓全體同仁吃得開心、拿得滿意，歡喜迎接金馬年。

除了萬眾矚目的抽獎環節，桌上的豐盛菜色也成為焦點。今年仁寶旺年會菜單曝光，由五星級飯店團隊負責掌勺，從前菜到甜點共計12道佳餚，誠意十足。宴席一開場便由「君品迎賓碟」與澎湃的「君品海陸大拼盤」打頭陣，緊接著端出象徵富貴團圓的頂級「御製佛跳牆」暖胃，隨後登場的是鮮味十足的「蒜蓉鮮鮑佐粄條」，讓員工大飽口福。

主食與肉類料理方面同樣精采，不僅有香氣四溢的「金鑽迷迭香豬腱骨」與飽足感十足的「蒲燒鰻魚糯米飯」，更搭配了脆口的「麻油菌菇松阪豬」以及酸辣開胃的「清蒸泰式檸檬魚」。蔬菜與湯品則選擇了鮮甜的「瑤柱海味燴津白」與滋補養生的「蘋果棗燉全雞」，每一道都經過精心設計。

餐宴尾聲則由精緻甜點收尾，除了「蜜桃蔓越莓蛋糕」搭配「麻吉燒」之外，每人還能享用一杯「哈根達斯冰淇淋」，為整場晚宴畫下完美句點。值得一提的是，公司特別在菜單上標註「餐點使用台灣豬肉，皆不含萊克多巴胺」，確保員工在享受美食之餘，也能吃得安心健康。

仁寶電腦旺年會霸氣登場，席開逾800桌，總獎金衝破2500萬元！今年找來君品酒店操刀，端出御製佛跳牆、蒜蓉鮮鮑、蒲燒鰻魚飯等12道五星級佳餚，甜點更有哈根達斯冰淇淋。菜單標榜使用台灣豬，讓員工吃美食、抽大獎，幸福滿滿迎金馬年。（圖／記者師瑞德攝影）

