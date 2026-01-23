超好吃菜單曝光！和碩席開800桌 花膠鮑魚尬御饌鰻魚再送1.6億獎金

財經中心／師瑞德報導

和碩2025旺年會盛大登場，豪氣席開800桌！現場祭出總獎金1.6億元，頭獎更是一台Tesla Model Y。晚宴由維多麗亞酒店操刀，端出花膠鮑魚佛跳牆、御饌鰻魚蒸油飯等星級佳餚，最後更有哈根達斯冰淇淋做完美收尾，讓員工大飽口福。（圖／記者師瑞德攝影）

代工大廠和碩（4938）2025年聯合科技團圓日旺年會盛大登場，今年以「風馳電掣 制勝新局」為主題，豪氣席開800桌宴請同仁。現場最受矚目的莫過於高達1.6億元的總獎金，頭獎更祭出一台特斯拉Model Y，讓全場員工熱血沸騰。除了抽獎活動令人期待，和碩今年特別與知名維多麗亞酒店合作，端出一整桌星級佳餚，要讓辛苦一年的員工們大飽口福。

開胃頭盤超澎湃 五福拼盤打頭陣

晚宴序幕由「迎賓開胃四喜碟」揭開，包含清爽的拌龍鬚菜、杞子川耳、炒小魚乾以及黃瓜腐竹，讓人胃口大開。緊接著是象徵新春新氣象的「躍馬啟程迎新春」五福大拼盤，內含鮮美的花枝墨魚腸、五味鮮中卷、爽脆的蟲草海蜇絲、香氣四溢的醉香花雕鴨以及酸溜開胃的醋溜魚皮，豐富多樣的口感立刻炒熱現場氣氛。

佛跳牆尬鰻魚飯 奢華大菜連發

主菜環節更是精銳盡出，首先登場的是用料奢華、滋補養生的「花膠鮑魚佛跳牆」，接著是風味獨特的創意料理「咖啡醋香嫩豚排」。維多麗亞酒店也準備了匯聚頂級食材的「極上盛饌極品鍋」，以及酸香開胃、魚肉鮮嫩的「金湯酸菜蒸鮮魚」。經典美味自然不能缺席，口感豐富的「時蔬紅燒獅子頭」與湯頭濃郁醇厚的「干貝奶白燉雞湯」輪番上陣，搭配香氣撲鼻、用料實在的「御饌鰻魚蒸油飯」，讓員工們吃得滿足又飽足。

精緻法甜收尾 哈根達斯吃到嗨

在一連串的美味衝擊後，晚宴尾聲由精緻甜點畫下完美句點。主辦單位貼心準備了外酥內軟的「法式經典可麗露」與酸甜解膩的「歐風典藏檸檬塔」，最後再送上頂級的「哈根達斯冰淇淋」，為這場年度盛宴帶來最甜蜜的收尾。

