超好吃菜單曝光！緯創尾牙五星級手路菜全上桌 再送喜憨兒伴手禮

財經中心／師瑞德報導

代工大廠緯創（3231）今（6）日晚間盛大舉辦25週年尾牙，現場氣氛嗨翻天！為了慶祝這走過四分之一世紀的重要里程碑，董事長林憲銘不僅釋出營運利多，更在菜色上下足重本，找來知名的「君品酒店」五星級外燴團隊操刀，從「龍蝦四喜大拼盤」到甜點「哈根達斯」，道道都是經典手路菜，讓員工直呼：「今晚減肥是明天的事！」

君品手路菜神還原！佛跳牆、龍虎斑上桌

攤開今晚的「品品系列」菜單，前菜「君品迎賓碟」就以香柚白玉磚、水晶雞腿等六道精緻小品開場。主菜更是誠意滿滿，包括象徵富貴的「龍蝦四喜大拼盤」、湯頭鮮甜的「古早味珠貝佛跳牆」，以及海味十足的「麻油蒂菇鮮鮑魚」和「酸豆醬海大蝦」。

主食部分也不馬虎，口感紮實的「燒腩糯米飯」搭配「蘋果蜜燉全雞」，讓員工暖胃又飽足。最後甜點則端出精緻的「酸櫻桃巧克力蛋糕」配上「哈根達斯冰淇淋」，為這場饗宴畫下完美句點。

樂在緯創！攜手喜憨兒送暖心伴手禮

除了五星級美食，緯創今年更展現企業社會責任，伴手禮特別與「喜憨兒基金會」合作。禮盒內裝有象徵財源廣進的「財」字Magi Planet爆米花與手工餅乾，小卡上寫著「樂在緯創 有你真好」。這種「吃大餐兼做公益」的安排，不僅讓員工感受到公司的用心，更在寒冬中注入一股暖流，讓25週年的尾牙夜更具意義。

緯創歡慶25週年，尾牙找來君品酒店外燴助陣！菜色超澎湃，龍蝦四喜拼盤、古早味珠貝佛跳牆、麻油鮑魚通通有，甜點霸氣送上哈根達斯。伴手禮更暖心攜手喜憨兒基金會，送出「財」字爆米花。員工大讚：樂在緯創，幸福感爆棚！（圖／記者師瑞德攝影）

