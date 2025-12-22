超好吃超好買年底必逛！新光三越T368城鄉物產展台北壓軸登場 91城鄉、118品牌一次看見台灣

（圖／業者提供）

新光三越始終以「Together, Making Life Better」為核心理念，致力成為陪伴消費者生活、同時為環境與社會盡一份心力的美好生活平台，並以「看得見的行動」持續實踐永續。今年不僅於5月首度策劃《RE:ACTION綠循環生活展》，打造「吃、穿、用、行」的沉浸式永續生活提案，更進一步將行動延伸至台灣土地，於8月啟動《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》，串連全台小農、職人與在地品牌，讓城市消費者也能近距離看見土地的價值。

（圖／業者提供）

《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》全台巡迴自台南新天地出發，11月中旬前進台中中港店，最終於12/19（五）至12/28（日）在新光三越台北信義新天地A9迎來壓軸最終站。此次三店巡迴共攜手全台91個城鄉鎮區、118個品牌，超過8成品牌為首次進駐新光三越，集結神農、青農、模範農民與地方職人等重量級陣容，從農場到餐桌、從山林到漁村，完整呈現台灣風土的多元樣貌。

台北最終場一次開箱17個縣市、63個城鄉鎮區、69個品牌，其中35家為初登場品牌，更號召7位重量級職人同場展出，包括有「農業界奧斯卡獎」之稱的十大神農、百大青農以及模範農民，從有機蔬菜、放牧雞蛋、鳳梨、鱸魚到高產量牛番茄，背後都是長年深耕土地的專業與堅持，同時也集結多位返鄉青年創立的品牌，為地方持續注入新能量。

甸峯生態茶園 自然金萱烏龍 推薦價630元（圖／業者提供）

辰品 無添加愛文芒果乾100g 推薦價260元／包​（圖／業者提供）

佳豐有機農場 有機鮮百合／有機百合飲 特價700元／140元 原價900元／160元；夏安居森林農場 整朵有機食用級玫瑰花茶 特價550元 原價720元​（圖／業者提供）

露酪 松露橄欖油豆腐乳（六入組） 特價630元 (原價700元)；CO'DAY好日籽 好日籽苦茶油500ml 特價700元／罐 (原價780元／罐)；山芳良油 烘焙茶籽油600ml（含禮盒紙盒） 特價750元／罐 (原價820元／罐)（圖／業者提供）

展覽以五大策展主題呈現台灣豐富且多元的在地好物，包括「旬味台灣．話題職人」、「甘味良品．在地選物」、「聞香食光．味覺散步」、「島嶼滋味．嚴選名物」及「台創選物．故事美學」，並規劃14場講座與體驗活動。其中更安排3場「農夫體驗分享愛」活動，邀請大小朋友實際走入農場，親手翻土、種植與收成，親身感受友善耕作的溫度，所有栽種蔬果將捐贈給「等家寶寶社會福利協會」，新光三越亦將加碼捐助，滿足孩童半年以上的葉菜需求，讓永續行動延伸至社會關懷層面，以實際行動實踐社會共好。

（圖／業者提供）

同時為感謝消費者一整年的支持，新光三越於年末推出超有感回饋。12/22（一）起只要開啟新光三越APP，人人都可免費領取1,000點skm points，不僅能扣指定點數兌換多款台灣好物，還可扣100點抽價值299萬的Mercedes-Benz EQE300SUV百萬電動車，讓支持在地的每一次消費，都化為實質回饋，迎接嶄新的2026年。

​（圖／業者提供）

此外，為回饋會員對台灣在地好物的支持，新光三越於《T368城鄉物產展－島嶼風味旅行》展覽期間同步推出「嚴選良品－消費滿額贈」。12/19（五）至12/28（日）期間，凡持新光三越貴賓卡／金卡／銀卡／橘卡之會員，於城鄉物產展當日當店過卡，單筆消費達指定門檻，即可兌換精選在地品牌好禮乙份（每門檻限擇一兌換，數量有限）。消費滿1,000元可兌換樂米穀場－初雪美姬海鮮風味鮮酥燒或大丘園養蜂場－獨享罐裝蜂蜜35g；滿2,000元可兌換大地花生－整粒花生片（原味）或有橄生活－初榨橄欖油原切地瓜片；滿5,000元可兌換艸祭製麵所－冷泉麵禮或佳豐有機農場－有機鮮百合；滿8,000元則可兌換雪見高山茶－綜合立體茶包禮盒，讓支持土地的每一筆消費，都能轉化為最直接的行動與回饋。

