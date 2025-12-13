生活中心／周容萱 宮仲毅 台北報導

不用出國，台北也能感受滿滿的耶誕氣氛。台北101今年找來全球知名IP迪士尼玩具總動員，把戶外打造成巴斯光年的浩瀚銀河。室內也設計一整區的耶誕奇幻樂園，讓民眾網美照拍好拍滿。

耶誕老人：「MerryChristmas。」

不用飛芬蘭，就有耶誕老公公跟你拍照，還祝你耶誕快樂。耶誕老人現身台北101觀景台，好多觀光客巧遇，超級驚喜。

民眾：「剛剛本來第一次的時候，我們剛剛已經走過一圈，剛剛第一次是沒有看到，耶誕老公公的，現在有耶誕老公公在這邊，其實滿開心的。」

民眾：「有佈置這個真的很驚喜，小朋友也很愛，第一次跟那麼大的（耶誕老人），想要拍照不然通常她會怕。」

超好拍! 全台唯一"迪士尼"耶誕燈飾 現身台北101。（圖／民視新聞）

繞一圈各種耶誕樹、耶誕玩偶、燈飾，每一個角落都超好拍，氛圍感直接拉滿。

日本觀光客：「我覺得這裡很漂亮。」希臘觀光客：「我們其實沒想到，有這些耶誕節裝飾，我們不知道原來這裡，也是這樣慶祝耶誕節，但超棒的。」

民視記者周容萱：「MerryChristmas，耶誕節快到了，怎麼能少了耶誕網美照呢，現在台北101這邊，有一整區的耶誕裝飾讓你拍照，而且不只有這個小熊可以拍，這邊還有旋轉木馬，整區讓你拍好拍滿。」

這邊拍完還有那邊，真的是快門停不下來，耶誕奇幻樂園，不只大人小孩要拍，連狗狗也是盛裝打扮，要來拍照。

超好拍! 全台唯一"迪士尼"耶誕燈飾 現身台北101。（圖／民視新聞）

丹麥觀光客：「我必須要說，台北101真是個很厲害的地方，他們做得超棒，雖然我昨天才到，還沒怎麼好好逛，但目前為止我覺得，這裡真的很漂亮，尤其是台北101這裡。」

而且不只有室內，連室外也有。找來全球知名IP，迪士尼玩具總動員，打造耶誕節燈飾，就像真的搭上巴斯光年的宇宙飛船，穿越浩瀚銀河。不用出國，走在台北街頭，就能感受滿滿過節氣氛！

