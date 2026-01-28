超好玩卻沒人買？《忍者外傳4》成「冷門神作」，財報揭露銷量真相

由 Team Ninja 開發、光榮特庫摩（Koei Tecmo）發行的動作遊戲續作《忍者外傳4》（NINJA GAIDEN 4），雖然在遊戲發售後獲得媒體與玩家的高評價，以及 Steam 90% 的極度好評，但市場表現似乎沒有預期亮眼。根據光榮特庫摩近期最新財報數據推測，該作截至目前的銷量可能不到 50 萬份。

《忍者外傳4》是睽違多年的新作。（圖源：NINJA GAIDEN 4）

這款睽違多年的正統續作在上市之初，憑藉著流暢的戰鬥系統與回歸初心的難度設計贏得讚譽，但在定價策略上卻引發不少爭議。許多玩家認為遊戲定價過高，讓部分消費者卻步。

而從光榮特庫摩公開的財務報告細節來看，雖然公司整體營收仍保持穩定，但《忍者外傳4》並未被列入銷售表現突出的主力產品名單中，與同社其他熱門 IP 的強勢表現有顯著落差。

數據中可以得知 2025 年 10 月 1 日到 12 月 31 日之間上市的作品，總共賣出 165 萬份，而財報有提到《ZELDA無雙封印戰記》銷量突破 100 萬份。但剩下 65 萬份並非全部都是《忍者外傳4》，因為這段期間發售的遊戲還有《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》、《ONE PIECE 海賊無雙4》次世代主機版，共 3 款要去分。