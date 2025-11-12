超好用！好市多「1神物」婆媽搶翻：我家都買這款
美式賣場好市多（Costco）因其經濟實的商品，長久以來深受台灣消費者的喜愛。日前，好市多的明星商品「紫色衛生紙」進行限時特價，網友也紛紛狂推，掀起議論。
一名網友在臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」分享，日前「紫色三層衛生紙」的商品當時正在進行促銷折扣，一大包的販售價格為345元。經過計算，換算下來每張衛生紙只需要大約0.12元，相當划算。由於優惠力度大，賣場也實施了限購，每張會員卡限購3組，活動至11月9日止。
貼文一出，立即吸引大批網友關注並紛紛湧入留言區。許多忠實顧客都表示認同，直誇這款是「最便宜的三層衛生紙」、「好市多的 」、「我家都買這款，趁便宜明天準備三串入袋」、「覺得很划算，多抽幾張都不心疼」、「好好用」。儘管大多數網友都對這波優惠買單並準備前往囤貨，但也有部分網友針對折扣幅度提出不同看法，意外引發一場價格戰論戰。
有網友認為這次折扣不夠力，表示：「少一元根本沒意義」、「這次折扣真的少」。更有人精打細算後回應：「買三串省不到100元，開車去一趟油錢就抵消了」，認為為了這點折扣特地跑一趟並不划算。此外，也有少數使用者抱怨產品品質：「不推，屑很多」。不過，雖然目前恢復原價，仍有許多網友愛用。
另外，全聯也有爆紅神物，一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文分享，之前曾被好友推薦一款喉糖，並分享這款喉糖在全聯就有賣，自己直接買了3條備用。
貼文一出立刻引起討論，不少也使用過的網友留言「這個真的超級有效果」、「推推真的有用」、「我之前狂咳含進去不用30秒就不咳了」，也有網友分享除了全聯之外的販售地點「藥局也有在賣」、「很多地方都買得到」。
