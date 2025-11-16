超好笑！俄首款AI機器人慘摔 被拖走蓋黑布

▲俄羅斯首款AI人形機器人「AIdol」在台上慘摔在地。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 還沒學會站就想走路？俄羅斯首款國產人工智慧(AI)人形機器人「AIdol」近日首度公開亮相，只見他上台前準備昂首闊步，但每跨一步卻都顯得步履蹣跚，沒想到走沒幾步就慘摔在地，當場被工作人員拖走，引發許多笑料。

根據商業內幕與財星等報導，這款機器人由俄羅斯一家人工智慧動態有機體實驗室（Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab，簡稱 AIDOL，與機器人同名）所製造，在莫斯科亞羅維特會議中心（Yarovit Hall Congress Center）科技展登場，由2名工作人員陪同，伴隨電影《洛基》主題曲《Gonna Fly Now》走上舞台向觀眾揮手。

廣告 廣告

沒想到，才走了幾步路，只見「AIdol」越走越斜，身體逐漸扭曲，最終失去平衡摔倒在地無法動彈，這時一旁的兩名工作人員見狀趕緊將「AIdol」拖走，工作人員立即用黑布蓋住倒地的機器人，並將其抬離舞台，展示也因此暫停。

商業內幕吐槽，「不要還沒學會走路就想跑，不要還沒學會站立就想走路」；財星則認為，這凸顯了俄羅斯在與美國和中國等人工智慧和機器人領域的領先國家競爭時面臨了極大的挑戰。

對於機器人跌倒事件引發關注，製造「AIdol」莫斯科新創公司執行長維圖欣（Vladimir Vitukhin）將機器人跌倒歸咎於校準問題，這可能是因機器人的立體攝影機對場內的照明光線條件過於敏感造成的。他認為「這就是即時學習，好的錯誤會化成知識，壞的錯誤會變成經驗，我希望這次是後者」；維圖欣聲稱，AIdol在摔倒過程中沒有受到任何損傷，隨後在工作人員攙扶之下重新在舞台上站立。

「AIdol」慘摔的影片掀起全球熱議，許多觀眾好奇「AIdol」最終的下場如何，公司強調，它現在得到了很好的照顧，公司會盡一切努力幫助它盡快恢復。

「AIdol」在事後透過Telegram發布了一段影片畫面，展示了「AIdol」的恢復情況，只見它鼻子上纏著繃帶，頭上裹著繃帶。

▲俄羅斯首款AI人形機器人「AIdol」在台上慘摔在地，公司公布它的最新近況自我調侃一番。（圖／翻攝自Telegram）

AI人形機器人透過影片表示，「我的團隊正在為我輸送純淨的電力，並將我相機的鏡頭擦拭乾淨，這樣我就可以看得更清楚，並應對十幾個相機閃光燈的照射」。

AIdol 的設計主要功能有三點，行走、操作物件和人際交流。製造公司稱，這款人形機器人可以自主行動長達六小時，臉部能夠透過柔韌的矽膠皮膚展現出至少 12 種基本情緒和「數百種」細微表情。

公司還提到，這款機器人77%的零件產自俄羅斯，並計劃在最終量產時將這一比例提高到93%。俄羅斯因入侵烏克蘭而受到西方國家的制裁，這限制了俄羅斯獲取先進電子零件、半導體元件以及其他機器人研發所需關鍵技術的管道。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本超商補貨機器人竟是菲律賓人遠端操控？AI工作時代來襲

中國不滿高市早苗要日本別玩火！日網友反擊 做梗圖「自焚回敬」

中國怒嗆高市早苗後籲公民避免赴日 日本前航空幕僚長：非常歡迎