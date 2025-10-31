超威！輝達市值等同德國GDP 11倍三星、96倍福特汽車

初次上稿10-31 23:37 更新時間11-01 07：58

〔編譯魏國金／台北報導〕輝達股票市值在10月29日首度突破5兆美元，為人類史上首度站上5兆美元的企業，5兆美元(153.8兆台幣)相當於全球第3大經濟體德國的名目國內生產毛額(GDP)，或96倍福特汽車、23倍麥當勞市值。

輝達在市值突破4兆美元僅3個月後，便衝上5兆美元里程碑。在10月29日紐約證交所，輝達股價上漲2.99%，收在207.04美元，盤中一度漲至212.19美元。根據收盤價計算，其市值約5.0311兆美元，成為全球第一家市值衝破5兆美元的企業。

5兆美元規模已超過德國名目GDP。國際貨幣基金(IMF)預測，今年德國名目GDP將達到5.01兆美元。輝達的市值是南韓最大企業集團三星電子的11倍。三星市值約4500億美元。輝達股價的飆漲也使其在標準500指數的權重上升至9%。

根據CNBC的資料，5兆美元相當於亞馬遜市值2倍、摩根大通市值6倍、艾克森美孚10倍、麥當勞23倍、迪士尼25倍、耐吉50倍，以及福特汽車96倍。

輝達市值的一飛衝天印證人工智慧(AI)的投資狂熱。輝達2023年5月30日市值首度突破1兆美元、2024年2月23日突破2兆美元，至同年6月，亦即僅過4個月便成為市值3兆美元的公司，只有輝達、微軟與蘋果市值超越3兆美元。今年7月9日，輝達成為首家市值突破4兆美元的公司，3個月後，其突破5兆美元障礙。

