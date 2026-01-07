超嫩豆腐蒸蛋 電鍋一指神功就搞定！廚房小白都會做

在炎炎夏日，大家是否想要吃點清爽又營養的料理呢？食科專家章新老師和豫魯老師在網路節目《章新漫談》中，教大家用「一指神功」就能完成的超嫩豆腐蒸蛋。這道料理難易程度只有一顆星，就連「廚房小白」都能輕鬆上手。只需準備3個雞蛋和一塊嫩豆腐，再搭配幾樣簡單的配料，就能做出一道老少咸宜的美味佳餚。趕快來看看詳細的做法。

豫魯教做嫩滑豆腐蒸蛋

豫魯老師教做豆腐蒸蛋。首先，將一塊嫩豆腐放入盤中，可以將豆腐畫刀，家裡有幾個人就分成幾等分。3顆新鮮雞蛋攪拌均勻，打蛋的時候要貼著碗，避免打入太多空氣。

在製作蒸蛋時，蛋液與水的比例至關重要。若單純做蒸蛋，蛋與水的比例為1:1.5；但因為這次有加入豆腐，在蒸製過程中豆腐會釋出水分，所以蛋液須稍微濃一點，蛋與水的比例調整為1:1。

蛋液中加入少許醬油增色提味，米酒去腥，以及適量的鹽和味精調味。攪拌均勻後，務必用篩網過濾，去除蛋繫帶，才能做出細緻嫩滑的蒸蛋。

將調好的蛋液倒入豆腐盤中，電鍋內加一杯水，上方覆蓋一個盤子，避免蒸氣直接接觸蛋面產生蜂窩狀孔洞，即可開始蒸製。

炒香蘿蔔乾與蒜末點綴豆腐蒸蛋

蒸製過程中，豫魯老師一邊準備蘿蔔乾和蒜末作為配料。將泡軟切細的蘿蔔乾放入鐵鍋乾煸，釋出香氣後，再加入少許沙拉油爆香蒜末。接著將兩者拌炒，調入醬油和砂糖，炒製出鹹甜適中的滋味。

10分鐘後，香噴噴的豆腐蒸蛋出爐了！將炒好的蘿蔔乾蒜末撒在豆腐蒸蛋上，再灑上些許香菜點綴，最後淋上一點香油，一道色香味俱全的豆腐蒸蛋就完成了。

豆腐蒸蛋入口即化口感軟嫩

品嚐時，章新和豫魯都讚不絕口。蒸蛋入口即化，豆腐吸飽了蛋汁，軟嫩細緻。炒香的蘿蔔乾蒜末，為清淡的豆腐蒸蛋增添了鹹甜脆口的豐富層次。搭配一碗白飯，就是一頓簡單卻美味的料理。

章新認為，這道豆腐蒸蛋營養豐富，不論老少都適合食用。若想吃到更嫩的口感，可在電鍋外鍋多加些許水，蓋上鍋蓋時用筷子稍微撐開一點縫隙。

章新說，蒸蛋的風格在各地也有所不同，日本偏好含水量高的細膩蒸蛋，像茶碗蒸，而韓國則喜歡略帶蓬鬆的口感。不過無論如何，美味的蒸蛋總是令人愛不釋口。

豆腐蒸蛋的歷史源流

說到蒸蛋的歷史典故，章新表示，豆腐蒸蛋是簡單、好吃、老少咸宜的小料理。他提到，華人最早開始吃調味雞蛋的記錄，可以追溯到西元前2000年。在禮記裡面就有提到「卵鹽」，也就是用鹽巴調味之後的雞蛋。

但真正有記載用蒸的方法來做雞蛋，是在1600年前北魏賈思勰的《齊民要術》一書中。章新說，齊民要術是一個非常神奇的書，它是古時候一個種植、養殖和料理的百科全書，要找什麼東西都到裡面找就對了。

書中記載：「細破雞子」，雞子就是雞蛋，意思就是攪碎雞蛋，接著「沸湯攪」，用煮沸的開水下去攪，以「鹽、醋、豬膏調和」也就是用豬油調和風味，這就是最早的蒸蛋記載了。

章新說，日本也有名的蒸蛋料理，「茶碗蒸」據說也是由華人發明的。在17、18世紀時，因為中日通商的關係，中國人被限制在日本的長崎居住，於是在當地形成了唐人街。據說當時有一位叫吳成允的華人，把中華料理帶到了日本，其中就包括了蛋蒸或蒸蛋這道料理，這就是日本茶碗蒸的由來。

◎ 諮詢專家／章新食科專家．豫魯老師

