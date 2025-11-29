超完美男友 交往4年「只3次」...她淚問要分手嗎？

一名女網友近日在社群平台Dcard發文，坦言正為「是否該分手」陷入掙扎。（示意圖／翻攝自photoAC）





一名女網友近日在社群平台Dcard發文，坦言正為「是否該分手」陷入掙扎。她形容男友EQ極高、脾氣好到不可思議，4年來始終對她溫柔體貼、從不生氣，是許多人眼中的「完美伴侶」。然而，兩人唯一的問題在於性事不合，讓原 PO開始感到空虛，也不知這段關係是否該走下去。

原PO表示，男友總是包容自己各種無理取鬧、非常照顧自己、有求必應，直言「這種男人太稀有了」。但在親密關係上，男方總是力不從心，讓她只能靠情趣用品自我解決。原PO還提到，男友無法正常勃起、長度也不夠「目測9或10公分」，導致在一起4年卻只有3次成功性愛，其他次都失敗收場。

廣告 廣告

隨時間過去，原PO開始感到空虛，越來越渴望真正的肢體接觸，因此求助網友「該分手嗎？」。文章曝光後掀起熱烈討論，部分網友直言「性不合無解」，認為長期缺乏性也可能影響感情，甚至有人建議「性愛分離、外食」。

也有人呼籲先尋求專業協助：「男友可以接受去看醫生嗎？如果性格真這麼好，可以溝通看看。」另一派網友則勸她珍惜眼前人，認為「男友對你好是永遠到老的，性只是一時的」。

此外，也有過來人分享自身經驗，「我是第7年開始嘗試性愛，也遇到你說的狀況，至今在一起十年也只有成功三次，途中大概糾結兩年也因為這件事情吵過幾次想分開，後來我看開了，反正我也沒有想生小孩，就自己解決」。也有網友提到「我跟男友也性不合，可是他很照顧我，我反而不太在意」，更提醒原PO，如果覺得性是必需品，就不要浪費別人青春了。

更多東森新聞報導

日夫妻票選「性生活消失」原因排行榜 「生了小孩」只排第三

人妻產後休養 尪禁慾5個月凍未條！竟三度激戰岳父

夫妻無性9年！她信老公只是玩小三肉體 遭狠打臉：妳順位更低

