超密集！宏福苑樓距僅10M 居民：火苗飄哪燒到哪

香港宏福苑大火，蔓延七棟大樓，有住戶形容說，「看到火苗飛到哪，就燒到哪」，香港密集的建築模式，也是這次災難擴大的主因。TVBS採訪團隊在現場觀察，宏福苑每棟大樓的樓距，只有大約10公尺，加上宏福苑內部格局太過狹窄，都不利逃生跟救災。

香港宏福苑大火延燒7棟樓，大樓間樓距太近恐成火勢快速蔓延原因之一。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火已蔓延至七棟大樓，造成嚴重傷亡，成為香港近年來最嚴重的火災事件。住戶描述火苗飛到哪裡就燒到哪裡，火勢迅速從一棟蔓延至七棟建築。這場災難暴露出香港密集高樓建築的隱藏風險，包括狹窄的樓距僅約10公尺、每層樓被隔成約12坪大小的8戶空間，這些因素不僅不利於逃生，也增加了救災難度。

住戶葉先生親眼目睹火災蔓延的恐怖景象，他表示火彈到哪就燒到哪，之後就彈到鄰座，火苗亂彈亂飛，最終導致火勢從一棟擴散至七棟建築。香港理工大學副教授Xinyan Huang向CNN表示，即使確知起火位置，讓人們從32層樓高的大樓撤離過程也非常緩慢，至少需要10至20分鐘。

宏福苑大火暴露出多項安全隱憂。除了網布遮蓋難以掌握起火點外，高達31層的建築群每棟距離相當靠近，每層還被隔成約12坪大小的8戶空間。這樣的格局不僅不利逃生，連雲梯車都難以灌救到高處位置。TVBS觀察到，香港地狹人稠，居住區不只樓會蓋得高，而且棟距非常近。雖然相關公害平台並未查到宏福苑實際棟距數據，但肉眼觀察大約只有10公尺。

香港過去也曾發生幾次知名的五級大火，包括2008年8月的旺角嘉禾大廈火災，起因是冷氣機漏電，造成4死50多傷。另一場是1996年的油麻地嘉利大廈火災，共造成41死80傷，起因是電梯維修工程不當，大樓內也缺乏自動灑水系統。值得注意的是，宏福苑大火發生時也正在進行整修工程，死亡人數已遠超過過去的五級大火等級。家屬們焦急等待消息，卻被告知需做好最壞打算，情況令人擔憂。

